Znają się doskonale. Oto pierwszy rywal Hurkacza w Wimbledonie

Najlepszy polski tenisista Hubert Hurkacz nie może się nachwalić Igi Świątek po jej wielkim triumfie w Roland Garros. Wrocławianin nie rozmawiał jeszcze ze swoją koleżanka po fachu. - Nie chciałem jej zawracać gitary, na pewno ma dużo rzeczy teraz do roboty - śmiał się zawodnik w "Faktach po Faktach" TVN24.

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz po wygranym meczu z Daniiłem Miedwiediewem w finale turnieju ATP 500 w Halle.

Hurkacz jest w jednym z najlepszych momentów kariery. W ubiegłym tygodniu wygrał turniej ATP 500 w Halle i wrócił do czołowej dziesiątki światowego rankingu. W Londynie tego notowania nie poprawi, bowiem federacje tenisowe zdecydowały się nie przyznawać punktów wobec wykluczenia z imprezy zawodników z Rosji i Białorusi. Zresztą i tak byłoby trudno, bo Polak musiałby bronić dorobku za półfinał z ubiegłego roku.

Polskie spotkanie na szczycie na Wimbledonie Wimbledon 2022... czytaj dalej » Wszystkie te okoliczności sprawiły, że w Wimbledonie został rozstawiony z numerem siódmym i miał prawo liczyć na to, że w pierwszej rundzie zagra z zawodnikiem zdecydowanie słabszym, na przykład kwalifikantem.

Alejandro Davidovich-Fokina: kim jest rywal Huberta Hurkacza w Wimbledonie?

Los zdecydował inaczej i już na dzień dobry Polaka czekać będzie nie lada wyzwanie - mecz z 38. rakietą świata, Davidovichem-Fokiną. Choć 23-latek nie ma na razie w dorobku żadnego zawodowego tytułu czy nawet finału, to już nie raz pokazał, że potrafi być groźny nawet dla najlepszych. Między innymi właśnie Hurkaczowi, z którym wygrał dwa pierwsze mecze - w US Open 2020 i w Montpellier rok później. Polak zdążył już wziąć rewanż i dwa kolejne spotkania wygrał - w poprzednim sezonie w Cincinnati i w bieżącym w Madrycie. To ostatnie starcie rozstrzygnęło się dopiero w tie-breaku trzeciej partii.

Polak i Hiszpan nigdy nie grali przeciwko sobie na trawie. Na tej nawierzchni zdecydowanie lepiej czuje się Hurkacz.

Najlepszym wielkoszlemowym wynikiem Davidovicha-Fokiny jest ćwierćfinał Roland Garros 2021. W Wimbledonie nie przebrnął nigdy pierwszej rundy. Najwyżej w rankingu ATP był na 27. miejscu.

Jeśli Polak zdoła pokonać Hiszpana oraz trzech kolejnych rywali, to w ćwierćfinale może mieć okazję rewanżu na Casperze Ruudzie, z którym przegrał w czwartej rundzie Rolanda Garrosa. W przypadku powodzenia i tej misji o finał zagra prawdopodobnie z Novakiem Djokoviciem.

Mecze pierwszej rundy zaplanowano na poniedziałek i wtorek. Finał zmagań mężczyzn ma się odbyć 10 lipca, a kobiet dzień wcześniej.

"Polskie" pary w Wimbledonie 2022:

Iga Świątek (1. WTA) - Jana Fett (Chorwacja, 254. WTA)

Magda Linette (66. WTA) - Fernanda Contreras Gomes (Meksyk, 157. WTA)

Magdalena Fręch (92. WTA) - Camila Giorgi (Włochy, 26. WTA)

Katarzyna Kawa (132. WTA) - Rebecca Marino (Kanada, 107. WTA)

Maja Chwalińska (172. WTA) - Katarina Siniakova (Czechy, 63. WTA)

Kamil Majchrzak (91. ATP) - Thanasi Kokkinakis (Australia, 82. ATP)

Hubert Hurkacz (10. ATP) - Alejandro Davidovich-Fokina (Hiszpania, 38. ATP)