Rekordowa seria tenisisty przerwana po dwudziestu latach

W 2021 roku Lopez dotarł do trzeciej rundy Australian Open

Do nietypowej sytuacji doszło podczas starcia Feliciano Lopeza z Lucasem Pouille'em w Ultimate Tennis Showdown. Hiszpan wygrał spotkanie po specjalnej dogrywce, ale sędzia pogubił się i kazał grać dalej. Dopiero po chwili i tłumaczeniach Lopeza arbiter zrozumiał swój błąd i przyznał wygraną tenisiście.

40-letni Hiszpan przegrał we wtorek z Włochem Gian Marco Moronim 1:6, 6:7 (4-7) w pierwszej rundzie eliminacji French Open.

Feliciano Lopez przerwał niesamowitą serię

Sukcesy Lopeza

Właśnie w Paryżu w 2002 roku Lopez rozpoczął swoją serię. Od tego czasu wystąpił we wszystkich 79 turniejach wielkoszlemowych.

Największe sukcesy osiągał na wimbledońskiej trawie, gdzie trzykrotnie docierał do ćwierćfinału. Etap ten osiągnął także raz w US Open.



Hiszpan ma jednak na koncie wielkoszlemowy triumf. Stało się to w 2016 roku, kiedy wygrał deblowy French Open, w parze z rodakiem Markiem Lopezem.

40-letniemu tenisiście coraz trudniej już jednak o sukcesy. W tym sezonie nie wygrał jeszcze spotkania.