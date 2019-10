Polskie tenisistki poznały rywalki w Fed Cup

Świetny początek Magdy Linette w pierwszej rundzie US Open. Polka wygrała pierwszego seta w starciu z Astrą Sharmą 6:3. Zobacz piłkę setową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Bardzo odważnie i niezwykle szybko grała Magda Linette w pierwszej rundzie US Open. Polka raz po raz nękała Astrę Sharmę swoimi zagraniami. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W piękny sposób Magda Linette pokonała Astrę Sharmę w pierwszej rundzie US Open. Polka wygrała 6:3, 6:4. Zobacz piłkę meczową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Magda Linette pokonała Astrę Sharmę 6:3, 6:4 w pierwszej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Losowanie odbyło się w poniedziałek w Londynie. 13 drużyn z Grupy I Strefy Euro-Afrykańskiej zostało przydzielonych do dwóch odrębnych imprez, które odbędą się na początku lutego 2020 roku. Polki trafiły do sześciozespołowej obsady turnieju A, który odbędzie się w Esch-sur-Alzette. Pozostałe siedem ekip (Austria, Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Grecja, Włochy i Ukraina) zaprezentuje się zaś w turnieju B w Tallinie.



"Duże piersi" rywalki w przemowie trenera. "Porównania z najniższej półki" Skandal na tle... czytaj dalej » Zwyciężczynie obu imprez awansują do kwietniowych barażów. Stawką tych ostatnich będzie udział w kwalifikacjach do turnieju finałowego elity w 2021 roku.

Zmiana formatu

Polska zajmuje 26. miejsce w rankingu Pucharu Federacji. Najwyżej notowana spośród uczestników zawodów w Esch-sur-Alzette jest Serbia (21.), potem Szwecja (29.), Turcja (38.), Luksemburg (44.) i Słowenia (51.).



Podopieczne kapitana Dawida Celta w tym sezonie w lutym rywalizowały w Zielonej Górze. Zajęły tam trzecie miejsce i zachowały miejsce w Grupie I.



Od przyszłego roku zmieni się format rywalizacji na najwyższym szczeblu rozgrywek, czyli w Grupie Światowej. Wzorem Pucharu Davisa rozegrany zostanie turniej finałowy z udziałem 12 drużyn. Zawody odbędą się w kwietniu w Budapeszcie. Pewne występu są już Węgierki jako gospodarz, Czeszki, które otrzymały tzw. dziką kartę oraz finalistki tegorocznej edycji - Francuzki i Australijki. Pozostałe ekipy wyłonią lutowe kwalifikacje, w których zmierzy się w parach 16 zespołów.