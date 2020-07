Djoković wraca na kort po koronawirusie. Do Nowego Jorku zjadą też inne gwiazdy

"Jestem tak zmęczony, że muszę się całkowicie wyłączyć". Dimitrow miesiąc po zakażeniu Był pierwszym... czytaj dalej » Pandemia sparaliżowała turnieje na całym świecie. Od marca nie odbyła się żadna impreza rangi ATP lub WTA. Wszystko wskazuje na to, że przed rozpoczęciem wielkoszlemowego US Open najlepsi na świecie będą mieli okazję tylko na jeden poważny sprawdzian.

Aż sześć meczów do triumfu

Zmagania w Western & Southern Open tradycyjnie odbywały się w Cincinnati. Teraz jednak, aby jak najbardziej zmniejszyć ryzyko związane z koronawirusem, zdecydowano się przenieść je do Nowego Jorku. Wprawdzie to miasto jeszcze kilka tygodni temu było epicentrum pandemii na świecie, ale to właśnie tam pod koniec sierpnia ma rozpocząć się US Open.

Tenisiści będą skoszarowani w jednym miejscu, wykonywane będą regularne testy.

Turniej Western & Southern Open odbędzie się w dniach 20-28 sierpnia. Zawodnicy i zawodniczki, aby triumfować w całej imprezie, będą musieli rozegrać aż sześć pojedynków. To zaledwie o jeden mniej niż w drabinkach wielkoszlemowych.

Na liście dwóch niedawno zakażonych

W gronie zgłoszonych jest w tym momencie 40 tenisistów z czołowej "43" rankingu ATP. W tej grupie są m.in. wracający do zdrowia po zakażeniu SARS-CoV-2 lider rankingu Novak Djoković, Rafael Nadal z Hiszpanii, Dominic Thiem z Austrii czy broniący tytułu Rosjanin Daniił Miedwiediew.

W Nowym Jorku ma także wystąpić Grigor Dimitrow. Zwycięzca turnieju z 2017 roku zmagał się z koronawirusem w tym samym czasie co Djoković. Bułgar jednak przechodził chorobę o wiele poważniej od serbskiego zawodnika.

Równolegle będą grały panie. W rywalizacji zobaczymy nie tylko amerykańską triumfatorkę sprzed roku Madison Keys, ale także jej legendarną rodaczkę Serenę Williams.

W poniedziałek zmagania w WTA mają zostać wznowione podczas Palermo Ladies Open na włoskiej Sycylii.

W poniedziałek zmagania w WTA mają zostać wznowione podczas Palermo Ladies Open na włoskiej Sycylii.

US Open ma rozpocząć się 31 sierpnia i trwać do 13 września.