Czołowa tenisistka przyznała, że ma dziewczynę. Teraz czuje się "wolna i szczęśliwa"

W środę Rosjanka pokonała łatwo Taylor Townsend i awansowała do ćwierćfinału turnieju w San Jose. Z trybun oklaskiwała ją jej partnerka, medalistka olimpijska w łyżwiarstwie figurowym Natalia Zabiiako. - Bardzo się z tego cieszę. Z tego, co widziałam, to pomogło nie tylko mnie, ale również innym ludziom - mówiła w pomeczowym wywiadzie.

Wsparcie od Osaki i Gauff

Płacz Darii Kasatkiny. Wie, że po tym wywiadzie Rosja może zamknąć przed nią drzwi Daria Kasatkina... czytaj dalej » Kasatkina, informując o swojej orientacji, przyznała, że inspiracją była dla niej piłkarka Nadia Karpova, która powiedziała głośno o swojej homoseksualności, mimo że ten nie jest w Rosji dobrze odbierany. - Czuję się teraz wolna i szczęśliwa. Myślę, że to był właściwy krok. Kiedy miałam go wykonać, jeśli nie teraz, kiedy sytuacja na świecie jest tak trudna? - zastanawiała się półfinalistka tegorocznego Roland Garros.

Jedną z tych, które publicznie okazały Kasatkinie wsparcie, jest była liderka rankingu WTA Naomi Osaka. Japonka, która zajmowała już stanowisko w sprawach nierówności rasowych czy brutalności policji w Stanach Zjednoczonych stwierdziła, że to "naprawdę niesamowite" widzieć Kasatkinę zajmującą takie stanowisko. - Myślę, że wszyscy musimy się zmobilizować, by ją wesprzeć, bo to trochę niebezpieczna sytuacja - powiedziała, nawiązując do podejścia do homoseksualizmu, jakie panuje w Rosji.

- Myślę, że w tenisie, przynajmniej u dziewczyn, wszystkie się bardzo wspieramy bez względu na pochodzenie i tożsamość - stwierdziła z kolei Coco Gauff, która odegrała istotną rolę w akcji "Black Lives Matter".