Miedwiediew pierwszym finalistą w Halle. Może zagrać z Hurkaczem

Lider światowego rankingu prezentuje na trawie wysoką dyspozycję. Przed tygodniem dotarł do finału w s'Hertogenbosch, w którym uległ jednak Holendrowi Timowi van Rijthovenowi i wciąż czeka na pierwsze turniejowe zwycięstwo w tym roku.

W Niemczech w czterech spotkaniach nie stracił ani jednego seta.



FINAL BOUND @DaniilMedwed takes out Otte 7-6 (3), 6-3 to book his second final in two weeks.@ATPHalle#TWO22pic.twitter.com/wf702eMuzq — ATP Tour (@atptour) June 18, 2022

"Do zobaczenia innym razem". Osaka nie zagra w Wimbledonie Naomi Osaka... czytaj dalej » Będzie to 25. finał w karierze tenisisty z Moskwy. W swoim dorobku 26-latek ma 13 tytułów, w tym jeden na trawie - przed rokiem na Majorce.

Hubert Hurkacz potencjalnym rywalem Daniiła Miedwiediewa

W walce o triumf Miedwiediew może zmierzyć się z Hurkaczem. Rywalem wrocławianina, który rozpoczął swój mecz półfinałowy po godzinie 16.30, jest notowany na 65. lokacie w rankingu ATP Kyrgios. Australijczyk dostał się do głównej drabinki dzięki "dzikiej karcie".

Wynik półfinału turnieju ATP w Halle:

Daniił Miedwiediew (Rosja, 1) - Oscar Otte (Niemcy) 7:6 (7-3)