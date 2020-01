Najpierw zanieczyszczone powietrze, potem deszcz. Problemy z kwalifikacjami do Australian Open

Środowe spotkania rozpoczęły się z trzygodzinnym opóźnieniem z powodu złej jakości powietrza, zanieczyszczonego przez trawiące Australię pożary. Co prawda sytuacja nieco się poprawiła, ale dym wciąż stanowił utrudnienie. Udało się dokończyć kilkanaście meczów, ale kolejne przerwano, w tym ten Magdaleny Fręch z Japonką Mayo Hibi (na początku trzeciego seta, przy wyniku 2:6, 6:4, 1:0).



Ludzie mają siedzieć w domu, tenisiści muszą grać. Dantejskie sceny w Melbourne Pierwszy dzień... czytaj dalej » Potem plany organizatorów i zawodników pokrzyżowała ulewa. Po dłuższym oczekiwaniu poinformowano, że więcej gry w środę na kortach Melbourne Park nie będzie. W planie na ten dzień były m.in. mecze z udziałem Urszuli Radwańskiej i Mai Chwalińskiej.

"Dlaczego musimy czekać aż stanie się coś poważnego"

We wtorek, gdy zaczęły się kwalifikacje, jakość powietrza była jeszcze gorsza. Władze miasta zalecały wówczas mieszkańcom pozostanie w pomieszczeniach z zamkniętymi drzwiami i oknami. Słowenka Dalila Jakupović tego dnia zaczęła się dusić na korcie i w drugim secie skreczowała. Na ból w klatce piersiowej związany z trudnością z oddychaniem skarżyła się też Kanadyjka Eugenie Bouchard, a podobne kłopoty zgłosił reprezentant gospodarzy Bernard Tomic.



"Warunki powietrza nad Melbourne Park są pod stałym nadzorem" - poinformowano w komunikacie australijskiej federacji.



Zmagania w głównej drabince pierwszego w sezonie turnieju wielkoszlemowego rozpoczną się w poniedziałek. Decyzję w sprawie ewentualnego przerywania lub przekładania meczów Australian Open w związku z zanieczyszczeniem powietrza podejmowane będą na podstawie danych meteorologicznych, opinii zespołu medycznego turnieju i australijskiej federacji.



Część zawodników skrytykowała nakaz gry w panujących obecnie warunkach. W tym gronie są m.in. Ukrainka Jelina Switolina i Francuz Gilles Simon.



"Dlaczego musimy czekać aż stanie się coś poważnego, by poczynić jakieś kroki?" - napisała w mediach społecznościowych Switolina, dołączając grafikę z prognozą pogody na środę.



Why do we need to wait for something bad to happen to do an action #Melbournepic.twitter.com/bYpXyQAfKe — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) January 14, 2020



Francuz Nicolas Mahut zamieścił z kolei swoje zdjęcie w masce zasłaniającej usta i nos, podpisując je: "Gotowy na mój mecz pierwszej rundy".



Wyświetl ten post na Instagramie. Ready for my 1st round @australianopen #letsplay Post udostępniony przez Nicolas Mahut (@nicomahut) Sty 14, 2020 o 6:24 PST

Śmiertelne pożary w Australii

Majchrzak przegrał z kontuzją. Nie wystąpi w Australian Open Kamil Majchrzak... czytaj dalej » Dyrektor Australian Open Craig Tiley w ubiegłym tygodniu zaznaczył, że odwołanie imprezy - po raz pierwszy od II wojny światowej - jest mało prawdopodobne. O takiej opcji wspomniał zaś wicelider rankingu ATP Novak Djoković, szef rady zawodników.



Niektórzy z niżej notowanych tenisistów wytykają liderowi światowej listy Rafaelowi Nadalowi i trzeciemu na niej Rogerowi Federerowi, że nie zabrali głosu w tej sprawie.



Kompleks Melbourne Park ma trzy zadaszone korty, a także osiem na otwartym powietrzu.

Szalejące w ostatnich miesiącach w Australii pożary spowodowały śmierć 28 osób, zniszczenie ponad 2,5 tysięcy domów oraz obszarów rolnych wielkości Bułgarii.

Australian Open w Melbourne rozpocznie się 20 stycznia. Transmisje w Eurosporcie 1, Eurosporcie 2 i Eurosport Playerze.