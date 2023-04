Thriller w Monte Carlo dla Hurkacza

Hubert Hurkacz to najlepszy polski singlista w rankingu ATP

Sezon gry na kortach ziemnych nie rozpoczął się dla Hurkacza (12. ATP) dobrze. W pierwszym spotkaniu na tej nawierzchni w 2023 roku, w portugalskim Estoril, lepszy od wrocławianina okazał się bowiem Hiszpan Bernabe Zapata Miralles (43. ATP), który triumfował 6:7 (7-9), 6:4, 6:2.

Hurkacz gonił, ale nie przegonił

Po zaledwie trzech dniach 26-latka czekał występ w "tysięczniku" w Monte Carlo. Na inaugurację jego rywalem był Djere (58. ATP). Niespodziewanie to Serb lepiej wszedł w mecz, a po zaledwie kilkunastu minutach gry niespodziewanie prowadził 3:0.

Hurkacz nie prezentował tego dnia swojego najlepszego tenisa, ale w siódmym gemie zniwelował stratę przełamania, a chwilę później doprowadził do remisu 4:4.

Co więcej, przy stanie 5:5 miał dwa break pointy, jednak żadnego nie wykorzystał i o losach wygranej musiał decydować tie-break. W nim było już 4-1 dla Polaka, który później nie uniknął prostych błędów i finalnie przegrał 5-7.

Set-sinusoida dla Hurkacza

W drugiej partii sytuacja się odwróciła, bo to wrocławian prowadził 3:0 i był na dobrej drodze, by doprowadzić do trzeciego seta. Niestety, kolejne minuty były w jego wykonaniu fatalne. Dość powiedzieć, że Hurkacz przegrał pięć kolejnych gemów.

Szczęśliwie później utrzymał swój serwis, a po chwili przełamał rywala, doprowadzając do rezultatu 5:5. Jak się okazało, o tym, kto będzie lepszy, ponownie rozstrzygał tie-break. W nim nie brakowało wielkich emocji, ale z triumfu 7-5 mógł cieszyć się Polak.

Źródło: Newspix Hubert Hurkacz doprowadził do remisu w meczu z Laslo Djere

Partia niewykorzystanych piłek meczowych

W decydującym secie żaden z tenisistów długo nie potrafił wypracować przewagi przełamania. Ta sztuka, przy trzeciej szansie w gemie numer siedem, udała się wrocławianinowi. Co więcej, przy stanie 5:4 nasz zawodnik mógł przypieczętować zwycięstwo, ale nie wykorzystał aż trzech piłek meczowych i po chwili, zamiast awansu, było 5:5.

Co ciekawe, swoje okazje by skończyć mecz - dwie - miał również Djere, ale on także nie zamienił ich na punkty. Potrzebny był, a jakżeby inaczej, tie-break. W nim lepszy był Polak, który zwyciężył 7-5 i, po trwającym dokładnie trzy godziny i 21 minut boju, zameldował się w 1/16 finału.

W kolejnej rundzie rywalem Hurkacza będzie Argentyńczyk Sebastian Baez (32. ATP) lub Brytyjczyk Jack Draper (61. ATP).

Wynik meczu pierwszej rundy turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo:

Hubert Hurkacz (Polska, 10) - Laslo Djere (Serbia) 6:7 (5-7), 7:6 (7-5), 7:6 (7-5)