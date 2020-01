Hurkacz lepszy od czwartej rakiety świata. Polska z wygraną na zakończenie ATP Cup

Pierwsza edycja australijskiego turnieju drużynowego nie ułożyła się po myśli Polaków. W poprzednich dniach Biało-Czerwoni ulegli Argentynie (1:2) oraz Chorwacji (1:2) i stracili szanse na awans do ćwierćfinału.

O ile całej reprezentacji nie szło, o tyle Hurkacz mógł być ze swoich występów bardzo zadowolony. W obu spotkaniach wygrywał swoje pojedynki - z Diego Schwartzmanem (13. ATP) oraz Borną Coriciem (28. ATP) - i to właśnie on sięgał po jedyne punkty dla reprezentacji.

Cenna korekta w grze

Szczęście Majchrzaka. Jest pewny występu w Australian Open 2020 Kamil Majchrzak... czytaj dalej » W środę poszedł za ciosem i w drugim w karierze pojedynku z Thiemem drugi raz go pokonał.

Od pierwszej piłki na korcie lepiej prezentował się faworyzowany rywal. Austriak szczególnie dobrze grał na returnie, bezlitośnie wykorzystując słabszy drugi serwis Hurkacza. Efekt przyszedł dość szybko, bo w piątym gemie, kiedy na koncie Thiema pojawiło się przełamanie. Wrocławianin mógł odpowiedź natychmiastowo, ale nie wykorzystał trzech breakpointów. To z kolei uskrzydliło Thiema, który seta zamknął kolejnym gemem wygranym przy serwisie rywala.

Polak musiał coś zmienić. Postawił na wzmocnienie drugiego podania i uzyskał oczekiwany efekt. Co prawda w drugim gemie bronił się jeszcze przed przełamaniem, ale później to on przeszedł do kontrataku. Pierwszego breaka w spotkaniu zdobył w siódmym gemie, którego zakończył efektownym wolejem. Jak się okazało, był to decydujący moment seta. Potrzebna była trzecia partia.

W nim trwało przeciąganie liny. Szanse miał to jeden, to drugi, ale przełamań nie było. Po niemal dwóch i pół godzinie gry o wszystkim rozstrzygnąć musiał rozstrzygnąć tie-break, rozgrywka do ledwie siedmiu wygranych punktów. Tę wojnę nerwów lepiej wytrzymał Hurkacz, który wykorzystał drugą piłkę meczową i cieszył się z drugiego w karierze zwycięstwa nad Thiemem.

22-latek zakończył ATP Cup z kompletem zwycięstw, choć trzykrotnie mierzył się z rywalami wyżej notowanymi.

Źródło: PAP/EPA/CRAIG GOLDING Reprezentacja Polski cieszy się z pierwszej wygranej w ATP Cup

Niespodziewana wygrana Żuka

Reprezentacja Polski zakończyła występ w Australii zwycięstwem, bo swój pojedynek wygrał też Żuk (448. ATP). A to spora niespodzianka, bo wystąpił w zastępstwie kontuzjowanego Kamila Majchrzaka. 20-latek, który wcześniej stoczył wyrównany pojedynek z Marinem Ciliciem, w pokonanym polu pozostawił Dennisa Novaka (105. ATP), wygrywając 5:7, 7:6, 6:3. Dla Polaka było to pierwsze zwycięstwo w zawodowym tourze w zaledwie drugim meczu.

W Sydney trwa jeszcze deblowy mecz Hurkacz/Łukasz Kubot - Oliver Marach/Juergen Melzer, ale zwycięstwa z Austriakami już Polakom nie odbierze.

Wyniki meczów singlowych:

Hubert Hurkacz - Dominik Thiem 3:6, 6:4, 7:6

Kacper Żuk - Dennis Novak 5:7, 7:6, 6:3

Hubert Hurkacz/Łukasz Kubot - Oliver Marach/Juergen Melzer trwa