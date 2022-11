Carlos Alcaraz poddał ćwierćfinał w Paryżu

Nadal nie wróci na szczyt. Tak szybko w Paryżu jeszcze nie odpadł Wicelider... czytaj dalej » Alcaraz poddał spotkanie w tie-breaku 2. seta z powodu kontuzji mięśni brzucha. Pierwszą partię przegrał ze swoim duńskim rówieśnikiem 3:6.

Rune w tym sezonie zdobył pierwsze w karierze tytuły, wygrywając wiosną na mączce w Monachium i niedawno w hali w Sztokholmie. Jesienią grał też w finałach w Sofii i w Bazylei. Zadebiutował również w ćwierćfinale Wielkiego Szlema, docierając do tego etapu w Rolandzie Garrosie.

Rok zaczynał na 103. pozycji w rankingu ATP, teraz jest w nim 18. Gdyby zameldował się w finale, awansowałby na 16. lokatę.

O to nie będzie jednak łatwo, gdyż jego kolejnym rywalem będzie Auger-Aliassime. Ósmy do tej pory na liście ATP 22-latek z Montrealu w ćwierćfinale nie dał szans Amerykaninowi Francesowi Tiafoe, wygrywając 6:1, 6:4. Było to jego 16. z rzędu zwycięstwo. Wcześniej triumfował w turniejach we Florencji, Antwerpii i Bazylei. Czwarty tegoroczny tytuł wywalczył wiosną w Rotterdamie, również w hali.

Historyczny wyczyn Kanadyjczyka

Z Rune rywalizowali w przedostatni dzień października w finale w Bazylei i Auger-Aliassime zwyciężył 6:3, 7:5. Niezależnie od końcowych rozstrzygnięć Kanadyjczyk w poniedziałek będzie szósty w światowym rankingu. Wcześniej żaden jego rodak nie był tak wysoko.

W wieczornym ćwierćfinale Serb Novak Djokovic wygrał z Włochem Lorenzo Musettim 6:0, 6:3. Jego półfinałowym rywalem będzie zwycięzca spotkania Greka Stefanosa Tsitsipasa z Amerykaninem Tommym Paulem.

Finały bez Hurkacza

Ukoronowaniem sezonu będzie turniej ATP Finals, z udziałem ośmiu najlepszych zawodników tego roku, który w Turynie zostanie rozegrany w dniach 13-20 listopada. Odpadając w stolicy Francji już w 2. rundzie, Hurkacz stracił szanse na awans. Udział mogłyby mu zapewnić tylko kłopoty zdrowotne któregoś z zawodników, choć pierwszym "oczekującym" jest Amerykanin Taylor Fritz, który zdobył w tym sezonie o 50 punktów więcej niż Polak.

ATP 1000 Masters w Paryżu - wyniki ćwierćfinałów:

Holger Rune (Dania) - Carlos Alcaraz (Hiszpania, 1) 6:3, 6:6 i krecz Alcaraza

Felix Auger-Aliassime (Kanada, 8) - Frances Tiafoe (USA, 16) 6:1, 6:4

Novak Djoković (Serbia, 6) - Lorenzo Musetti (Włochy) 6:0, 6:3