Zdziwiona Białorusinka. "Nigdy nie spotkałam się z taką nienawiścią w szatni"

Sabalenka to nr 2 rankingu WTA, z ponad 3-tysięczną stratą punktów do prowadzącej od niemal roku Igi Świątek.

Białorusinka w tym roku wygrała Australian Open, jest świeżo po dotarciu do finału Indian Wells, w którym przegrała z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. O zaskakujących ją reakcjach środowiska opowiedziała w przededniu kolejnego turnieju - Miami Open. Na Florydzie jej strata do Świątek może jeszcze bardziej stopnieć. Polka broni tytułu sprzed roku, a co za tym idzie i 1000 punktów rankingowych. Sabalenka w poprzedniej edycji odpadła już w 2. rundzie, więc ma sporo do zyskania, a Świątek wiele do stracenia.

Ale głowę zaprzątają jej nie tylko kwestie sportowe.

Źródło: Getty Images Aryna Sabalenka jest wiceliderką rankingu WTA

Atak paniki na korcie, Ukraińcy żądają reakcji. "Trzeba tłumaczyć takie rzeczy?" Ukrainka Łesia... czytaj dalej » - Dla mnie było to bardzo trudne, bo do tej pory nigdy nie mierzyłam się z nienawiścią w szatni - przyznała, cytowana przez agencję Reutera, ponad rok po rozpoczęciu inwazji. - Owszem, był hejt w mediach społecznościowych po przegranych meczach, ale nigdy w szatni - dodała. Białorusinka konkretnych sytuacji i nazwisk nie wymieniła.

- Trudno zrozumieć, że tak wiele osób nienawidzi mnie bez żadnej przyczyny. Przecież nic nie zrobiłam - stwierdziła tylko, dalej nie kryjąc zdziwienia.

Przyznała też, że od roku ma za sobą wiele "dziwnych rozmów" z członkami sztabów niektórych rywalek.

Walkower po ataku paniki

W trzeciej rundzie Indian Wells mecz z Sabalenką oddała walkowerem Łesia Curenko.

Ukrainka swoją decyzję tłumaczyła później atakiem paniki po rozmowie z jednym z oficjeli, który miał stwierdzić, że popiera starania Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o dopuszczenie do rywalizacji sportowców z Rosji i Białorusi mimo trwającej od ponad roku wojny w Ukrainie.

Na mocy decyzji WTA tenisistki z Rosji i Białorusi mogą występować bez przeszkód, choć bez flagi przy nazwisku.