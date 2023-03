Świątek poznała drabinkę w Miami. Możliwy rewanż z Rybakiną

Świątek zabrała głos po przegranej. Musiała walczyć nie tylko z rywalką Iga Świątek po... czytaj dalej » Miami Open rozgrywany jest w dniach 19 marca - 2 kwietnia. W niedzielę ruszyły kwalifikacje. Po Indian Wells to kolejny wielki tenisowy turniej.

Drabinka przypomina imprezy Wielkiego Szlema, z tą różnicą, że w pierwszej rundzie 32 rozstawione zawodniczki, w tym Świątek i Magda Linette, będą miały wolny los.

W niedzielę rozlosowano drabinkę.

Pierwszą rywalką liderki rankingu będzie Amerykanka Claire Liu, którą Polka pokonała w Indian Wells lub najlepsza deblistka świata Czeszka Katerina Siniakova. Jeśli Świątek wygra, w trzeciej rundzie może trafić na Włoszkę Martinę Trevisan.

W ewentualnej czwartej rundzie na tenisistkę z Raszyna mogą czekać Łotyszka Jelena Ostapenko lub Brazylijka Beatriz Haddad Maia.





Miami Open WTA draw is out, with Emma Raducanu and Bianca Andreescu facing each other in the first round. The winner plays Sakkari in R2.



Swiatek-Rybakina a possible QF pic.twitter.com/wNzLY0nY8I — José Morgado (@josemorgado) March 19, 2023







Pierwszy mecz Świątek w czwartek lub piątek

W ćwierćfinale możliwe będzie rewanż za półfinał Indian Wells, czyli starcie z Jeleną Rybakiną, z którą Świątek przegrała trzy ostatnie mecze.

Pytanie jednak, czy obrończyni tytułu zdoła się wykurować. Po porażce z Kazaszką Polka otwarcie narzekała bowiem na dyskomfort w okolicach żeber. W najbliższych dniach ma przejść dokładne badania, po których okaże się czy będzie zdolna do gry w Miami.

Jeśli Świątek się wykuruje, pierwszy mecz rozegra w czwartek lub piątek. Ma więc kilka dni na odpoczynek i regenerację.

Z kim zagra Linette?

Druga z Polek w turnieju głównym Magda Linette w 2. rundzie zmierzy się z dobrze znaną Amerykanką Bernardą Perą lub Rosjanką Jewgieniją Rodiną.

W kolejnym spotkaniu na poznanianka może spotkać się z Białorusinką Wiktorią Azarenką lub Włoszką Camilą Giorgi. Jeśli Magda awansuje do 4. rundy tam może ją spotkać któraś z mocnych Amerykanek Jessica Pegula lub Danielle Collins.