Niesamowity Andy Murray. Wrócił na dobre i zdobył pierwszy tytuł od 2017 roku

Kibice w Antwerpii nie mogli wymarzyć sobie lepszego składu finału. W decydującym meczu mierzyli się bowiem Andy Murray i Stan Wawrinka, czyli zawodnicy po operacjach i z wielkimi nadziejami na powrót do czołówki. Dwaj tenisiści mają na koncie po trzy triumfy w turniejach wielkoszlemowych. Szkot, po Australian Open, poddał się operacji kontuzjowanego biodra i systematycznie wracał do gry przez deblowe występy aż do singla. Z kolei Szwajcar przed dwoma laty przeszedł operację kolana i wciąż próbuje odbudować pozycję. W lutym dotarł do finału w Rotterdamie, ale przegrał gładko z Francuzem Gaelem Monfilsem.

Odrodzenie Szkota

W pierwszej partii Wawrinka nie dał wielu szans rywalowi, przełamując go już na wstępie i wychodząc na 2:0. Całego seta szwajcarski zawodnik zwyciężył 6:3 posyłając cztery asy. Gdy wydawało się, że jest już po meczu, gdy Szwajcar prowadził 3:1 w drugiej partii, Murray pokazał charakter. Ostatnie spotkania z udziałem Szkota trwały ponad 2 godziny, co tylko potwierdza, że mistrz olimpijski jest dobrze przygotowany fizycznie. Choć dał się przełamać, to dwukrotnie odebrał przeciwnikowi serwis i wygrał do 4.



What a player. What a champion.



The winning moment for @andy_murray at the 2019 @EuroTennisOpen



: @TennisTVpic.twitter.com/OrqZ3IuoS8 — ATP Tour (@atptour) 20 October 2019

Szkocki zawodnik udowodnił, że opanowanie to jego mocna strona. W decydującym secie, gdy rywal zdołał przełamać, od razu dokonywał tego samego notując rebreaka. Wawrinka, mając zwycięstwo na wyciągnięcie ręki, nie dał rady Murrayowi.

Posiadający tytuł szlachecki tenisista czekał na wymarzony tytuł od 2017 roku i triumfu w Dubaju. Tym samym 32-latek wysłał jasny sygnał, że światowa czołówka musi się z nim liczyć.

Stan Wawrinka – Andy Murray 3:6, 6:4, 6:4