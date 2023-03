Słowa Świątek usłyszane. Rosjanka z oficjalnym ostrzeżeniem od WTA

"Świątek była bezwzględna" Iga Świątek w 1/8... czytaj dalej » Przypomnijmy - 28. aktualnie rakieta świata wywołała szeroko zakrojoną dyskusję, wychodząc na mecz trzeciej rundy Indian Wells przeciwko Jessice Peguli w koszulce Spartaka Moskwa, rosyjskiej drużyny, której ma kibicować od lat.

Reakcja WTA. Sytuacja ma się nie powtarzać w przyszłości

- Myślałam, że zawodniczka zdała sobie sprawę, że nie powinna, nawet jeśli jest fanką drużyny, demonstrować w ten sposób swoich poglądów w takich czasach - komentowała sprawę Świątek, nawiązując oczywiście do trwającej w Ukrainie wojny.

Polka wykorzystała też sytuację, by powiedzieć głośno, że w tej kwestii brakuje "lepszego przywództwa ze strony WTA", a w tenisowych szatniach panuje "duże napięcie".

Źródło: Getty Images Iga Świątek skomentowała zachowanie Anastazji Potapowej

Jego przykładem była choćby rezygnacja Ukrainki Łesi Curenko z gry przeciwko Arynie Sabalence po jej rozmowie z szefem WTA Steve'em Simonem, który miał powiedzieć, że choć sam nie popiera wojny Rosji z Ukrainą, to przeciwna opinia tenisistek z Rosji i Białorusi "nie powinna jej denerwować".

W czwartek okazało się, że głos liderki światowej listy został wysłuchany. Potapowa dostała oficjalne ostrzeżenie od WTA.

"Jeśli chodzi o koszulkę rosyjskiego klubu, WTA oficjalnie ostrzegło zawodniczkę, że jest to nie do przyjęcia i że jest to działanie niewłaściwe. Nie spodziewamy się wystąpienia podobnej sytuacji w przyszłości" - napisano w oświadczeniu władz federacji tenisowej.

W czwartkowy wieczór broniąca tytułu Polka rozegra ćwierćfinał turnieju w Indian Wells. Jej rywalką będzie Rumunka Sorana Cirstea.