Zachowanie "poniżej standardów" podczas French Open. Tenisistka straciła całą gażę

Do niecodziennej sytuacji doszło podczas meczu Jiri Vesely - Leonardo Mayer. Chłopiec do podawania piłek zbyt wcześnie wbiegł na kort, przez co przerwał trwającą akcję. Reakcja tenisisty mogła być tylko jedna - głośny krzyk złości.

Oto, co miała do powiedzenia Iga Świątek po awansie do 2. rundy damskiego singla French Open. Polka pokonała w dwóch partiach Selenę Janicijevic.

Posłuchajcie, co ma do powiedzenia trener Igi Świątek Piotr Sierzputowski. Jego podopieczna zagra w sobotę mecz 3. rundy French Open z Monicą Puig. Transmisja w Eurosporcie 2 ok. godz. 14:00.

- Jestem przeszczęśliwa i nie umiem opisać tego, co się stało. Wczoraj miałam trochę problemów zdrowotnych i dopiero, gdy sie rozruszałam to wszystko potoczyło się inaczej - mówiła na gorąco Iga Świątek, która pokonała Monicę Puig i awansowała do 4. rundy French Open.

ITF poinformowała, że Tatiszwili zagrała "poniżej profesjonalnych standardów". W praktyce oznacza to, że 29-letnia tenisistka będzie musiała zwrócić całą gażę, jaką zainkasowała za sam udział w meczu. Spotkanie trwało ledwie 55 minut i było pierwszym dla Tatiszwili od października 2017 roku.

Nowy przepis

Reprezentantka USA skorzystała z tzw. zamrożonego rankingu, dzięki czemu mogła w ogóle zgłosić się do rozgrywanej w Paryżu imprezy.

Mogą z niego korzystać kontuzjowani przez minimum pół roku i jest przeciętnym notowaniem tenisisty czy tenisistki przez pierwsze trzy miesiące po odniesieniu kontuzji. Używa się go, by po dłuższej przerwie dostać się do turnieju głównego.



9 women (and 16 men) have been fined so far at #RG19. Six of those 9 were for “coaching and coaches” while Tatishvili got the biggest fine, by a lot, for “first round performance.” She lost to Maria Sakkari 6-0, 6-1. pic.twitter.com/83UpuuHEI0 — Nina Pantic (@ninapantic1) June 2, 2019

U Tatiszwili termin ochronny rankingu wygasał 24 czerwca, więc była to ostatnia szansa dla niej, żeby skorzystać z takiej opcji.

Ale według przepisów ITF sędzia może ukarać zawodnika, jeśli ten przystępuje do meczu, korzystając z zamrożonego rankingu, choć nie jest w pełni przygotowany fizycznie do rywalizacji, co widać jak na dłoni w trakcie meczu.

Trzy operacje

Ekspresowy Djoković. Ma dziesiąty ćwierćfinał z rzędu Ledwie godzinę i... czytaj dalej » W ostatnich latach wprowadzono taką regulację, by odstraszyć tych, którzy chcą wystąpić w pierwszej rundzie tylko po to, by zgarnąć gażę za sam udział w meczu pomimo niezdolności do gry na sto procent.

Tatiszwili musi najpierw zapłacić karę w całości, jeśli chce się odwołać od decyzji. Ma na to dziesięć dni od zakończenia paryskiego turnieju. Swój wniosek musi jednak solidnie umotywować. Była 50. rakieta świata przeszła w styczniu 2018 roku już trzecią operację kostki. Przed Rolandem Garrosem po raz ostatni w turnieju wielkoszlemowym wystąpiła w 2017 roku w Australii.

Wśród ukaranych zawodniczek w tegorocznym turnieju Roland Garros znalazła się też Magdalena Fręch. Polka otrzymała karę za tzw. coaching, czyli podpowiedzi trenera w trakcie meczu.

