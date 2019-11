Nadal rozczarowany. Zverev w końcu znalazł na niego sposób

Video: Eurosport

Zverev: koledzy z zespołu pomogli mi w zwycięstwie

- Granie w Pucharze Lavera to coś wspaniałego, a wygranie go to jeszcze lepsze uczucie. Nie zrobiłbym tego bez pomocy kolegów z ławki, którzy mocno krzyczeli na mnie w najważniejszych momentach - powiedział Alexander Zverev po pokonaniu Milosa Raonicia i zapewnieniu Europie wygranej 13:11.

