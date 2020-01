Kolejny wybuch agresji na korcie. Rosjanin uderzył rakietą w sędziowską wieżyczkę

Rosjanie walkę o półfinał australijskiego turnieju toczyli z Argentyną. W pierwszym meczu Karen Chaczanow pokonał Guido Pellę 6:2, 7:6 (7-4). W drugim pojedynku naprzeciw siebie stanęli 5. w rankingu ATP Daniił Miedwiediew i 13. Diego Schwartzmann.

Rakietą w sędziowską wieżyczkę

To w trakcie tego spotkania Miedwiediew najpierw wdał się w słowną potyczkę ze swoim rywalem, a później w dyskusję z sędzią, z którego decyzją nie chciał się zgodzić. W trakcie wymiany zdań z arbitrem Miedwiediew dwukrotnie uderzył rakietą w sędziowską wieżyczkę, za co został ukarany odebraniem punktu.



If *this* is not an instant default, then what exactly does it take to get defaulted?



Wybuch złości na korcie. Zranił ojca rakietą, dostał reprymendę od matki To nie był dzień... czytaj dalej » Wybuch złości Miedwiediewa to nie pierwszy przypadek nieadekwatnej do sytuacji reakcji tenisisty podczas ATP Cup. W pierwszej fazie turnieju pretensje do arbitra i kibiców miał Novak Djoković, a kilka dni temu złość na rakiecie wyładował Stefanos Tsitsipas, raniąc przy tym swojego ojca.

W sobotę półfinały australijskiego turnieju

Miedwiediew wygrał swoją walkę ze Schwartzmanem 6:4, 4:6, 6:3, a po zwycięstwie w grze podwójnej pary Gabaszwili, Krawczuk nad Gonzalezem i Molteni 7:6 (7-5), 6:4 Rosjanie pokonali Argentynę 3:0 i awansowali do półfinału. Na drodze do finału spotkają się w sobotę z Serbami. W drugim półfinale Australijczycy zmierzą się z drużyną Hiszpanii. Polska reprezentacja odpadła z rywalizacji w fazie grupowej rozgrywek.

Finał pierwszego w historii ATP Cup odbędzie się w niedzielę.

W turnieju wygrywa drużyna z lepszym bilansem dwóch meczów gry pojedynczej i jednego spotkania w deblu.