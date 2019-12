Gapiostwo norweskiego skoczka. Rosjanie go nie wpuścili

Dobry występ Piotra Żyły w pierwszej serii sobotniego konkursu indywidualnego w Ruce. Polak oddał skok na odległość 123,5 m, co dało mu awans do drugiej części rywalizacji. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Po Finlandii czas na Rosję. Markeng wrócił do Norwegii pierwszym lotem w czwartek.



- Rosjanie są surowym narodem. Zabrali mi paszport, siedziałem kilka godzin, czekając na rozwiązanie sprawy. Wszyscy poszli przede mną. Nie wiedziałem, co się stało. Posadzono mnie w kącie i kazano mi czekać, drzwi były zamknięte - żalił się 19-latek serwisowi norweskiej stacji NRK.



W końcu Norweg dowiedział się, że musi wracać do kraju. Noc spędził na rosyjskim lotnisku, rano wsiadł na pokład samolotu do Oslo.

- To na pewno nieprzyjemne doświadczenie. Zwłaszcza zatrzymanie w kraju, którego język nie należy do najłatwiejszych - przyznał kierownik norweskiej reprezentacji Clas Brede Braathen, który powitał w kraju odesłanego skoczka.

Okazało się, że Markeng zapłacił za niewiedzę. Otóż nie sprawdził, że rosyjskie prawo wymaga od wjeżdżających posiadania paszportu ważnego minimum pół roku. Akurat ważność dokumentu 19-latka kończy się w maju.

- To moja wina - przyznał aktualny mistrz świata juniorów.

I wytłumaczył, skąd błąd: - Polecono mi, aby sprawdzić przed wyjazdem, czy paszport i wiza są ważne. Spojrzałem i uznałem, że są.

Udanie rozpoczął sezon

Markeng i jego trener Alexander Stoeckl mają prawo żałować, że błąd formalny sprawił, że skoczek na pewno nie wystąpi w sobotę w Niżnym Tagile.

Norweg udanie zaczął sezon. Z kolegami z norweskiej reprezentacji zajął drugie miejsce w konkursie drużynowym w Wiśle. Później był 22. w konkursie indywidualnym, a ostatnio zajął 10. miejsce w Ruce. Stoeckl z jego formy był zadowolony.

- Tak nie mogłem się doczekać skoków w Rosji - żałował zawodnik po nieplanowanym szybkim powrocie.

Zaraz po wylądowaniu ruszył przedłużyć ważność paszportu, następnie odwiedził w Oslo ambasadę rosyjską. Jeśli wszystko pójdzie po jego myśli, to zdąży przylecieć na niedzielne kwalifikacje i drugi konkurs indywidualny.

Źródło: Getty Images Norweska drużyna w komplecie. Od lewej: Thomas Aasen Markeng, Daniel-Andre Tande, Robert Johansson i Marius Lindvik

Program zawodów w Niżnym Tagile:



piątek, 6 grudnia:

13.30 - oficjalny trening

15.30 - kwalifikacje



sobota, 7 grudnia:

14.30 - seria próbna

15.30 - pierwsza seria konkursowa



niedziela, 8 grudnia

14.00 - kwalifikacje

15.30 - pierwsza seria konkursowa