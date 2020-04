Nowa konkurencja w biathlonie. "Ma być szybko i widowiskowo"

Dostał Kryształową Kulę, choć nie triumfował. "Zaproponowałem, że ją zatrzymam" Nawet nie... czytaj dalej » Rywalizacja w supersprincie będzie podzielona na eliminacje i finał. Pętla nie może być krótsza niż 800 m, ale i nie dłuższa niż 1,2 km. Zawodnicy w kwalifikacjach pokonywać ją będą trzykrotnie, czekają ich też dwie wizyty na strzelnicy - jedna w postawie leżąc, druga w stojąc.

Krótsza karna runda i dodatkowy nabój

Start będzie podobny do biegu sprinterskiego. Biathloniści ruszać będą na trasę w odstępach czasowych, a 30 z najlepszymi wynikami na mecie zmierzy się jeszcze raz w finale.

Ten będzie dłuższy, bo zawodnicy będą mieć do pokonania pięć rund, w trakcie których czekać ich będą cztery wizyty na strzelnicy - najpierw dwie w postawie leżąc, a potem dwie w stojąc.

Zarówno w kwalifikacjach, jak i w finale biathloniści będą dysponować jednym zapasowym nabojem przy każdej wizycie na strzelnicy, a runda karna będzie wynosić zaledwie 75 m.

Puchar Świata w biathlonie ma ruszyć pod koniec listopada w fińskim Kontiolahti.