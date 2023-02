Potworna odległość i upadek. "To skandal, że Zajcowi pozwolono niemalże skończyć karierę"

Piątkowe kwalifikacje na żywo w Eurosporcie 1 i w Eurosporcie Extra w Playerze

W Willingen od rana padało, a potem zaczęło na dodatek mocno wiać. Początek konkursu przebiegał jeszcze w miarę płynnie, ale od trzeciej serii silne podmuchy sprawiały, że więcej było w nim przerw niż rywalizacji.

Lądowanie na 161 metrze

Jednym z zawodników, których cierpliwość została wystawiona na próbę był Zajc. Słoweniec pojawił się w czwartej serii. Skok - w zasadzie lot - oddał po kilku minutach wyczekiwania.

Wiatr niósł go od początku. W efekcie osiągnął niesamowity pułap, daleko za punktem K. Lądować musiał awaryjnie, na odległości - uwaga, uwaga - 161,5 metra.

Ustać się nie udało, ale na szczęście obyło się bez poważniejszego upadku, co zawodnik może zawdzięczać tylko swoim umiejętnościom. Wstał o własnych siłach, ale bolało na pewno. Zajc trzymał się za mięsień uda. Zeskok opuścił bardzo szybko wyglądając przy tym na zszokowanego.

Oglądasz Wideo: Eurosport Upadek Timiego Zajca podczas 1. serii konkursu mieszanego w Willingen

Loteryjny konkurs mikstów w Willingen. Triumf Norwegii Reprezentacja... czytaj dalej » Organizatorzy igrali z ogniem, warunki były złe, wiatr nieprzewidywalny od początku rywalizacji. Na starcie daleki skok oddała Yuki Ito, która też miała problemy z lądowaniem. Inni, gdy wiatr wiał w plecy, szybko żegnali się z nadziejami na osiągnięcie dobrego rezultatu.

Oburzenia nie kryli będący na miejscu komentatorzy Eurosportu. Jak przyznał Kacper Merk, z bliska wszystko wyglądało jeszcze gorzej. - To, co się dzieje, to skandal, flagi się urywały, wpadały na zeskok. Skandalem jest to, że Timowi Zajcowi pozwolono niemalże skończyć karierę - mówił.

- Jestem przerażony. Nie miał żadnej kontroli, był tylko pasażerem w tej sytuacji. Tylko ogromne doświadczenie uratowało go przed tragedią - dodawał Dominik Formela ze skijumping.pl.

Krótszy konkurs, kwalifikacje przeniesione

Na szczęście kilka minut po upadku Zajca i zakończeniu pierwszej rundy organizatorzy poszli po rozum do głowy. Finałową rundę odwołano. Tak samo zaplanowane jeszcze na piątek kwalifikacje do sobotniego konkursu. Odbędą się one przed samymi zawodami.

Oglądasz Wideo: Eurosport Merk i Formela krytycznie o decyzjach FIS podczas konkursu w Willingen

Skoki narciarskie Willingen 2023. Program zawodów

sobota, 4 lutego:

14.45 - kwalifikacje

16.10 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

niedziela, 5 lutego:

14.30 - kwalifikacje

16.00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego