Skoczą po raz 1000. Wyjątkowy weekend w Lahti

Mały błąd przy wybiciu i niezbyt korzystny wiatr mocno wpłynęły na lot Dawida Kubackiego w pierwszej serii niedzielnego konkursu w Tauplitz-Bad Mitterndorf. Polak wylądował na 199. m, co nie dało mu awansu do drugiej części rywalizacji. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Fatalne warunki atmosferyczne przyczyniły się do gorszego występu Kamila Stocha w drugiej serii niedzielnego konkursu w Tauplitz-Bad Mitterndorf. Polak wylądował tylko na 159 metrze. - No i co panie Borku? - tak skwitował swój skok zniesmaczony Stoch. Kilka minut później sędziowie zdecydowali się anulować wyniki drugiej serii i tym samym Stoch utrzymał czwartą lokatę.

Początkowo w Lahti zaplanowane były dwa konkursy - drużynowy oraz indywidualny. W piątek odbędą się jednak jeszcze jedne indywidualne zmagania, których z powodu złej pogody nie udało się przeprowadzić 1 grudnia w Kuusamo.

Skoki narciarskie Lahti 2020: program

Syn idzie w ślady ojca. Mico Ahonen dostanie szansę w Pucharze Świata Piękna historia... czytaj dalej » piątek, 28 lutego

14.00 - oficjalny trening

16.00 - kwalifikacje

17.30 - pierwsza seria konkursu indywidualnego



sobota, 29 lutego

15.00 - seria próbna

16.00 - pierwsza seria konkursu drużynowego



niedziela, 1 marca

14.00 - kwalifikacje

15.30 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

Skład bez zmian

Skład reprezentacji Polski nie uległ zmianie. Trener Michal Doleżal zabrał do Finlandii tych samych siedmiu zawodników, którzy w poprzednim tygodniu skakali w Rasnovie: Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę, Jakuba Wolnego, Aleksandra Zniszczoła, Klemensa Murańkę i Pawła Wąska.

88 polskich zwycięstw

Pierwsze zawody PŚ odbyły się 27 grudnia 1979 roku w Cortinie d'Ampezzo. Z 998 dotychczasowych konkursów reprezentanci Polski wygrali 88. Pierwszy, 26 stycznia 1980 roku w Zakopanem sztuki tej dokonał Stanisław Bobak. Później trzykrotnie triumfował Piotr Fijas. Najwięcej zwycięstw - 39 - odniósł Adam Małysz. Po nim nastała era Stocha, który wygrał dotychczas 35-krotnie. Cztery sukcesy odnotował Kubacki, po dwa Żyła i Maciej Kot, a po jednym Krzysztof Biegun i Jan Ziobro.



Liderem Pucharu Świata 2019/20 jest Austriak Stefan Kraft - 1433 punkty. Ma 118 pkt. przewagi nad drugim Niemcem Karlem Geigerem. Trzeci jest Kubacki - 1067, czwarty Japończyk Ryoyu Kobayashi - 1045, a piąty Stoch - 828.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2019/20 miejsce zawodnik (kraj)

punkty

1. Stefan Kraft (Austria) 1433 2.

Karl Geiger (Niemcy) 1315 3. Dawid Kubacki (Polska)

1067 4. Ryoyu Kobayashi (Japonia)

1045 5. Kamil Stoch (Polska) 828

6. Marius Lindvik (Norwegia) 818

7. Stephan Leyhe (Niemcy)

768

8. Peter Prevc (Słowenia)

615

9. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 606

10.

Piotr Żyła (Polska)

564

...





37. Jakub Wolny (Polska) 58 42. Maciej Kot (Polska) 37 45. Stefan Hula (Polska) 31 50. Aleksander Zniszczoł (Polska) 18

61. Klemens Murańka (Polska) 8



Łącznie z zawodami w Lahti do końca obecnego cyklu pozostało już tylko sześć indywidualnych konkursów. To oznacza, że w walce o Kryształową Kulę praktycznie liczą się jedynie Kraft i Geiger. Austriak poprzednio zdobył ją w sezonie 2016/17. Geiger natomiast może zostać dopiero drugim w tym stuleciu Niemcem, który sięgnie po to trofeum. Jedynym na razie pozostaje Severin Freund (2014/15).



Drużynowo w tym sezonie rywalizowano wcześniej trzykrotnie. W Wiśle najlepsza była Austria, przed Norwegią i Polską. W Klingenthal triumfowali Biało-Czerwoni, a kolejne miejsca zajęli Austriacy i Japończycy. Natomiast najlepsza trójka zawodów w Zakopanem to: Niemcy, Norwegia i Słowenia.