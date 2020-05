Wygrała Puchar Świata, Kryształowa Kula się zgubiła. "Dziwne zakończenie"

Wyrównała rekord Małysza, dostała od niego gratulacje Choć Puchar... czytaj dalej » Ona w skokach kobiecych, Małysz wśród panów. Tylko oni wygrali Puchar Świata trzy razy z rzędu.

Norweżka dwie Kryształowe Kule ma w swoim domu, miejsce na trzecią ciągle czeka.

Z powodu pandemii COVID-19 sezon skrócono. Konkurs w norweskim Trondheim odwołano, podobnie jak finałowe zawody w Czajkowskim w Rosji. Lundby zgromadziła 1220 punktów i o 65 wyprzedziła Austriaczkę Chiarę Hoelzl. Trzecie miejsce zajęła inna zawodniczka z Austrii Eva Pinkelnig.

O zakończeniu sezonu Norweżka dowiedziała się w hotelu w Trondheim. Hoelzl i Pinkelnig nawet jej pogratulowały. Głównej nagrody dla najlepszej skoczkini sezonu Maren do tej pory nie zobaczyła.

- Dziwne zakończenie. Pozostaje mi czekać – mówi w rozmowie z norweskim dziennikiem "Dagbladet".

Kula zaginęła w Rosji

Co się stało z trofeum? Jak twierdzi gazeta kula została wysłana do Czajkowskiego, tam miała zostać wręczona zawodniczce. Gdy sezon przedwcześnie zakończono, kryształowa nagroda poleciała dalej. Do Moskwy. Co z nią stało się dalej, pozostaje tajemnicą.

- Nie mogę się doczekać, jak postawię ja na półce z dwoma pozostałymi Kryształowymi Kulami. Nawet odkurzyłam miejsce – przyznaje Lundby.

Już na poważnie podkreśla: - Prawdę powiedziawszy, nie czuję teraz, że wygrałam.

W klasyfikacji generalnej 28. miejsce zajęła Kinga Rajda.