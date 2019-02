Do mety na jednej narcie. Osobliwe przypadki mistrzostw świata w Seefeld

Zobacz skok Kamila Stocha z drugiej sesji treningowej. Polak skoczył 130,5 m na obiekcie w Innsbrucku, co było najdalszą próbą tego dnia na Bergisel.

W kwalifikacjach do biegu techniką klasyczną na 10 km trasa kilku zawodnikom sprawiła nie lada problemy.

Paulius Januskevicius złamał nartę w końcówce kwalifikacji biegu na 10 km podczas MŚ w Seefeld. Litwin jednak się nie poddał i dobiegł do mety… na jednej narcie.

Januskevicius nie należy do światowej czołówki. Bardziej niż o medalach myśli o tym, by nie być na szarym końcu. W Seefeld fortuna mu jednak nie sprzyjała.

Złamana narta

Przeleciał przez bandę, uderzył karkiem w barierkę. Chwile grozy w Innsbrucku Do groźnej... czytaj dalej » Na jednym ze zjazdów prawa narta Litwina złamała się wpół. Zawodnik z impetem wywrócił się na śnieg. Szybko się zorientował, co się stało. Niestety, nie było nikogo, kto dałby mu nowy sprzęt.

Jako że do mety nie miał już daleko, Litwin zdecydował się ukończyć zawody na jednej narcie. Ambitnie walczył i osiągnął cel. Występ bardzo dużo go kosztował. Na mecie oparł się na kijkach i łapał tlen, ciężko dysząc.

Jego strata do najlepszych była kolosalna. Ze zwycięzcą kwalifikacji Belgiem Thibautem De Marrem przegrał o blisko 8,5 minuty. Ostatecznie zajął dalekie 45. miejsce w stawce (na 58 startujących).

W kontekście kwalifikacji wywrotka Litwina niewiele zmieniła. Żeby załapać się do biegu na 15 km, Januskevicius powinien skończyć rywalizację w pierwszej dziesiątce ze stratą poniżej dwóch minut.

Kolejne wywrotki

Problemy na trasie miało w środę więcej zawodników. Wywrotki zaliczyli Sebastian Uprimny z Kolumbii i Munkhgerel Dashdondog z Mongolii. Ten pierwszy miał wyraźnie źle posmarowane narty. Śnieg przyklejał się do nich i to uniemożliwiało płynną jazdę. Kolumbijczyk zajął 56. miejsce - ostatnie z zawodników, którzy dotarli do mety.

