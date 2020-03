Pierwszy przypadek koronawirusa w NHL. Pechowcem hokeista Ottawa Senators

Hokeiści z NHL zawiesili rozgrywki. "Wznowimy, kiedy będzie bezpiecznie" Obawy związane z... czytaj dalej » "Wszyscy zawodnicy oraz pracownicy klubu proszeni są o poddanie się kwarantannie oraz baczne kontrolowanie swojego stanu zdrowia. Bezpieczeństwo całej naszej społeczności jest dla nas sprawą priorytetową" - napisano w komunikacie klubu.

Pierwotnie, gdy zawieszono rozgrywki z powodu pandemii koronawirusa władze rekomendowały zawodnikom pozostanie w miastach, w których grają ich kluby. Później jednak zezwolono im na powrót do swoich domów, również do tych za granicą.

Liga zawieszona

Nie wiadomo, ile potrwa przerwa. Do zakończenia sezonu zasadniczego pozostało 189 spotkań. Niewykluczone, że w przypadku wznowienia rywalizacji od razu rozpocznie się faza play off, a kluby będą rozstawione zgodnie z obecnymi stanami tabel.

"Naszym celem jest wznowienie rozgrywek tak szybko, jak to możliwe. Musimy być jednak pewni, że jesteśmy w stanie bezpiecznie dokończyć walkę o Puchar Stanleya" - czytamy w komunikacie NHL.

Od 1893 roku tylko dwa razy nie udało się wyłonić zdobywcy Pucharu Stanleya - w 1919 roku przez epidemię hiszpańskiej grypy oraz w 2005 z powodu lokautu.

W Ameryce Północnej zawieszone są także rozgrywki koszykarskie (NBA), piłkarskie (MLS) i baseballowe (MLB).