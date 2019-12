Hojnisz-Staręga odczarowała Oestersund. "To był jeden z trudniejszych biegów"

Świetny start Hojnisz-Staręgi. Niespodziewana triumfatorka w Oestersund Znakomite ósme... czytaj dalej » To właśnie w tej konkurencji Hojnisz-Staręga zanotowała najlepszy wynik w karierze, kończąc w poprzednim sezonie bieg na dystansie 15 km w Pokljuce na drugim miejscu. Tak dobrego rezultatu nie spodziewała się jednak w Oestersund, bo w przeszłości nie notowała tu wyników na miarę oczekiwań.

- Za mną z pewnością jeden z trudniejszych biegów sezonu, tym bardziej cieszę się z miejsca w czołowej dziesiątce. Jestem zadowolona ze swojej postawy, mam nadzieję, że tym startem odczarowałam Oestersund, bo w poprzednich latach nie szło mi tu najlepiej. Taki rezultat, jak dzisiaj, pozwala z optymizmem spoglądać na kolejne starty – podkreśliła 28-latka.

Hojnisz-Staręga: nie poradziłam sobie z tą sytuacją

Oba pudła zanotowała w czwartek w postawie leżącej, podczas drugiej wizyty na strzelnicy.

- Podczas przeładowywania broni po pierwszym strzale nie do końca udało mi się odciągnąć zamek. To spowodowało, że w komorze została łuska, którą musiałam wyciągnąć ręcznie. Straciłam na tym kilka sekund, a jakby tego było mało śliski dywanik sprawił, że ujechała mi narta. Nie poradziłam sobie z tą sytuacją, stąd niestety dwa pudła – tłumaczyła.

Lepszy czas od Polki uzyskały na mecie Lena Haecki i Dorothea Wierer, choć miały trzy karne minuty. Z kolei Lisa Vittozzi, druga biathlonistka poprzedniego sezonu, z identycznym dorobkiem strzeleckim co Hojnisz (0+2+0+0), była dziewiąta.

"Stać mnie na jeszcze lepszy bieg"

- Wiedziałam, że bieg będzie ciężki, chciałam zostawić sobie rezerwy na później. Z okrążenia na okrążenie wyglądało to coraz lepiej. Wszystkie siły rzuciłam na ostatnią pętlę. Niestety, nie udało się utrzymać lokaty przed Wierer. Wiem jednak, że stać mnie na jeszcze lepszy bieg – przyznała Hojnisz-Staręga.

Biathlonistka z Chorzowa była jedyną Polką, która wywalczyła w czwartek punkty Pucharu Świata. Dzięki nim zdołała awansować w klasyfikacji generalnej cyklu na 13. miejsce. Wcześniejszy sprint ukończyła na 20. pozycji.

W sobotę i niedzielę biathlonistki wystartują w Oestersund w biegach sztafetowych. Relacje na żywo w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player.