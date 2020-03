Doleżal zadowolony z sezonu, choć widzi obszary do poprawy. "Cały czas się siebie uczymy"

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Puchar Świata w skokach zakończony przed czasem. Stoch zwycięzcą Raw Air Kryształowa Kula... czytaj dalej » - Zaczęliśmy dobrze, bo mieliśmy trzech skoczków wysoko, a potrafiliśmy też punktować wszystkimi zawodnikami. Później to się zmieniło i stąd niedosyt. Przed następnym sezonem trzeba z tym coś zrobić – powiedział Doleżal, podsumowując zakończony przedwcześnie sezon.

– Wczoraj już wróciliśmy do tego punktu i wyglądało to znacznie lepiej. Mam nadzieję, że pokażemy to w kolejnym sezonie – dodał, nawiązując do prologu przed konkursem w Trondheim, w którym wszyscy Biało-Czerwoni pomyślnie przebrnęli przez kwalifikacje.

Wszyscy się od siebie uczymy

- We wszystkich sytuacjach staramy się czegoś uczyć. Nie jestem tu sam i sam nie podejmuję decyzji, mam do pomocy cały sztab, zawodników i wszyscy się od siebie uczymy. To jest bardzo ważne i dlatego dziękuję całemu sztabowi, zawodnikom i związkowi za tę pracę, którą wszyscy wykonali. Mam nadzieję, że nadal będą mi ufać i będziemy mogli pracować dalej – mówił Doleżal.

- Wszystko się teraz bardzo szybko skończyło i nie wiadomo, co będzie dalej, ale jeżeli chodzi o przygotowanie do kolejnego sezonu to nie ma za wiele czasu i na pewno będziemy planować treningi już na kwiecień – wybiegł w przyszłość szkoleniowiec polskiej kadry, oceniając jednocześnie, że obecny sezon zakończył się nieco dziwnie, ale w zaistniałej sytuacji bezpieczeństwo i zdrowie zawodników są najważniejsze.

Decyzję o przedwczesnym zakończeniu sezonu Pucharu Świata skoków narciarskich ogłosił w czwartek dyrektor PŚ Walter Hofer. Kryształowa Kula przypadła Stefanowi Kraftowi, a zwycięzcą cyklu Raw Air, w trakcie którego ogłoszono koniec zmagań, został Kamil Stoch.