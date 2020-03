Stoch kręcił głową. "Niewiele zabrakło"

Maciej Kot skoczył 129 m i zakwalifikował się do niedzielnego konkursu indywidualnego.

Żyła skoczył 126 m. Zobaczymy go w niedzielnym konkursie indywidualnym.

32-latek był w norweskiej stolicy klasą sam dla siebie. Skakał wybornie, kolejno 130 i aż 133 m. W nieoficjalnej klasyfikacji indywidualnej miał drugi wynik. Niestety, pozostali Biało-Czerwoni kroku mu nie dotrzymali i drużyna trenera Michala Doleżala skończyła konkurs na czwartym miejscu. Bezkonkurencyjni okazali się Norwegowie.

Stoch bez wielkich oczekiwań na niedzielę

Polakom uciekło podium. Świetni Stoch i Kubacki, ale to nie wystarczyło W Oslo rządzili... czytaj dalej » Do kamery Stoch podszedł, kręcąc głową. Trochę z niezadowolenia, trochę z niedosytu. - Niewiele zabrakło, ale jednak zabrakło - ocenił stratę 4,2 punktu do trzecich Słoweńców.

Kiedy jednak przyszło rozmawiać o jego indywidualnym występie, wyraźnie się rozpromienił.



- Dzisiaj było super, dobrze się czułem. Skoki były bardzo w porządku i miałem z nich dużo przyjemności - przyznał.



Po drugiej próbie nie krył radości, cieszył się wręcz szaleńczo. A to nowość, bo w ostatnim czasie takich reakcji u niego nie było. - Wydaje mi się, że mój problem mentalny brał się z tego, że czasem za bardzo chciałem. Dzisiaj podszedłem do tego bardziej indywidualnie. Chciałem skoczyć dla siebie, treningowo. No i się powiodło - mówił z szerokim uśmiechem.

Oglądaj Wideo: Eurosport Świetny Kamil Stoch w 2. serii konkursu drużynowego w Oslo



- Przed niedzielnym konkursem indywidualnym nie robię sobie specjalnych nadziei wynikowych. Bardziej podejdę do tego w ten sposób, że będą chciał sobie poskakać. Zaczyna mi się skakać naprawdę dobrze, powtarzalnie i chciałbym, żeby tak było też w konkursie - dodał.

Niedzielne zmagania indywidualne zaplanowano na 14.30. Transmisja w Eurosporcie 1, relacja na żywo w eurosport.pl.