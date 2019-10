Kuriozalne zatrucie mistrzyni. "Upadłam w coś miękkiego i śmierdzącego"

Ingrid Landmark Tandrevold skróciła przygotowania do sezonu

"Nie wiem, czy się śmiać, czy płakać". Absurdalna kontuzja "mistrzyni głupich sytuacji" Tiril Eckhoff,... czytaj dalej » - Podczas wyczerpującego biegu potknęłam się i upadłam całą siłą w coś miękkiego i śmierdzącego, pokrytego cienką warstwą śniegu. Miałam otwarte usta i poczułam jakby nagle wypełniły się czymś w rodzaju lasagne, które jadłam dzień wcześniej, lecz szybko zrozumiałam, że były to krowie odchody. Na drugi dzień bardzo źle się poczułam, wymiotowałam, miałam biegunkę i gorączkę, a przez kolejne dwa byłam wręcz nieprzytomna - relacjonowała biathlonistka po przylocie do Oslo.

Przygotowania do sezonu musiała skrócić. Ostatnie dni spędziła na zgrupowaniu we włoskiej Anterselvie. Lekarze zdiagnozowali u niej silne zatrucie pokarmowe, biegaczka przerwała treningi i na razie znajduje się na ścisłej diecie.



- Sezon już niedługo się zaczyna, więc każdy dzień takiej niedyspozycji może wpłynąć na formę, lecz myśląc o powodach mojego zatrucia, to może według starych przysłów przyniesie mi szczęście - dodała zawodniczka.

Miesiąc do startu sezonu

23-letnia Norweżka uważana jest za wielki talent i już w swojej krótkiej seniorskiej karierze zdobyła złoty medal w sztafecie i srebrny w sprincie podczas tegorocznych mistrzostw świata w Ostersund.



W tej szwedzkiej miejscowości 29 listopada rozpocznie się 43. edycja biathlonowego Pucharu Świata, która zakończy się 22 marca w Oslo.