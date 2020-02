Kubacki skakał z gorączką. "Jak po trzech piwach"

Kapitalny lot Kamila Stocha w pierwszej serii niedzielnego konkursu w Tauplitz-Bad Mitterndorf. Polak wylądował na 232. m, co dało mu 4. miejsce. Zobacz jego lot. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Mały błąd przy wybiciu i niezbyt korzystny wiatr mocno wpłynęły na lot Dawida Kubackiego w pierwszej serii niedzielnego konkursu w Tauplitz-Bad Mitterndorf. Polak wylądował na 199. m, co nie dało mu awansu do drugiej części rywalizacji.

Fatalne warunki atmosferyczne przyczyniły się do gorszego występu Kamila Stocha w drugiej serii niedzielnego konkursu w Tauplitz-Bad Mitterndorf. Polak wylądował tylko na 159 metrze. - No i co panie Borku? - tak skwitował swój skok zniesmaczony Stoch. Kilka minut później sędziowie zdecydowali się anulować wyniki drugiej serii i tym samym Stoch utrzymał czwartą lokatę.

W pierwszej serii niedzielnego konkursu lotów w Tauplitz-Bad Mitterndorf Stefan Kraft wylądował na 230. m. To dało mu prowadzenie i ostatecznie zwycięstwo w zawodach, gdyż wyniki drugiej serii zostały anulowane.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po niedzielnym konkursie lotów w Tauplitz-Bad Mitterndorf. Polak zajął czwarte miejsce.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po niedzielnym konkursie lotów w Tauplitz-Bad Mitterndorf. Polak zajął w nim 9. miejsce.

Zobacz, co powiedział Jakub Wolny po niedzielnym konkursie lotów w Tauplitz-Bad Mitterndforf. Polak zajął w nim 21. miejsce.

Kubacki w Rumunii walczył z przeziębieniem, miał gorączkę, był osłabiony.



- Zabrakło niewiele, będę z tego dnia zadowolony. Ostatni skok był najlepszym skokiem weekendu. Wcześniej odczuwałem, że dyspozycja fizyczna nie była stuprocentowa, choć dziś było trochę lepiej. Ale i tak na to, co przeszedłem w tych ostatnich dwóch dniach, to jest całkiem dobrze - dodał Kubacki.

Gorączka dawała o sobie znać

Pogoń Kubackiego w drugiej serii. Kraft triumfuje w Rasnovie Do samego końca... czytaj dalej » Polak przyznał, że w trakcie konkursu trochę kręciło mu się w głowie.



- Gorączka dawała o sobie znać, ale trzeba było walczyć w takich warunkach. Gorączka powoduje osłabienie, to na pewno nie ułatwia koncentracji. Czułem, że nogi nie pracują tak, jak by mogły - zakończył.

Sobota nie była dniem Stocha

Kamil Stoch, dziewiąty w konkursie przyznał, że drugi skok był dobry, choć sobota to ewidentnie nie był jego dzień.



- Pierwszy skok nie zagrał. Dzisiaj coś ewidentnie nie grało. Technika nie była taka jak trzeba i przez to skok był krótki. Trudno się cieszyć po takim skoku - powiedział Stoch, który nigdy nie ukrywał, że nie lubi skakać na tak małych obiektach jak ten w Rumunii.



- Skocznie normalne mają swój urok, ale jakoś nie przepadam za zawodami na mniejszych obiektach. Zdecydowanie lepiej się czuję na większych. Cieszę się, że następny weekend będzie już na skoczni, którą lubię - dodał trzykrotny złoty medalista olimpijski.

Wyniki sobotniego konkursu w Rasnovie miejsce zawodnik (kraj)

punkty

1. Stefan Kraft (Austria)

270,3

2. Karl Geiger (Niemcy) 266,7

3. Constantin Schmid (Niemcy)

260,2

4. Dawid Kubacki (Polska)

258,6

5. Daniel Andre Tande (Norwegia)

255,5 6. Marius Lindvik (Norwegia)

253,8 7. Stephan Leyhe (Niemcy)

252,8 8. Ziga Jelar (Słowenia)

252,4 9. Kamil Stoch (Polska)

250,3

10. Johann Andre Forfang (Norwegia)

249,5

...





21. Piotr Żyła (Polska) 235,2 24. Aleksander Zniszczoł (Polska) 227,5 27. Klemens Murańka (Polska) 225,3