"Nie ma co się wygłupiać i wymyślać, dlaczego nie chciało lecieć"

Słaby występ Piotra Żyły w pierwszej serii piątkowego konkursu w Lahti. Polak oddał skok na odległość 116 m, co nie dało mu awansu do drugiej części rywalizacji. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Rozczarowujące skoki Polaków. Do podium było daleko Walka o... czytaj dalej » Niemcy zapewnili sobie zwycięstwo w ostatnim skoku, w którym Karl Geiger osiągnął 121 m, ale dzięki wyższym notom za styl wygrał z Anże Laniskiem, który osiągnął taką samą odległość, i zniwelował 0,7 pkt straty swojego zespołu.



Polska przed ostatnią grupą zawodników była na piątej pozycji z minimalną przewagą nad Japonią. Dawid Kubacki osiągnął 117,5 m, ale Ryoyu Kobayashi 122 m i Biało-Czerwoni spadli na szóstą lokatę. To najgorszy wynik od listopada 2017, kiedy w Kuusamo także uplasowali się na szóstym miejscu, z tym że wówczas w pierwszej serii zdyskwalifikowano Piotra Żyłę. Na końcowy rezultat złożyło się zatem siedem, a nie osiem prób.



- Trudny konkurs za reprezentacją Polski. Za tobą również? - zaczął rozmowę z Kubackim reporter Eurosportu Kacper Merk.



- Nie do końca przyjemny - odparł skoczek.

"Nie chciało lecieć"

Miał prawo być zdziwiony i niezadowolony. On i Kamil Stoch z dobrej strony pokazali się w piątkowym konkursie indywidualnym. Wtedy zajęli odpowiednio szóste i piąte miejsce.



- Dziś odległości były krótsze, chociaż jeśli chodzi o same skoki, to nie wydawało mi się, żeby w nich były duże błędy. Będę musiał z trenerem usiąść na spokojnie i to przeanalizować - przyznał Kubacki.



I dodał: - Nie mam co teraz się wygłupiać i wymyślać powodów, dlaczego nie chciało lecieć.



W niedzielę w Lahti drugi konkurs indywidualny.