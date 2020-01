Kubacki: nie wygrałem, a hymn i tak mogłem odśpiewać

- Czasami tracę poczucie tego, co w sporcie jest najważniejsze, czyli radość. Trochę to zgubiłem, ale dzisiaj to odnalazłem. Od rana czułem dobrą energię, oddałem świetne skoki - powiedział Kamil Stoch po triumfie w konkursie indywidualnym w Zakopanem. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Mazurek Dąbrowskiego na tysiące gardeł. Zakopane oszalało z radości po triumfie Stocha Przepiękna... czytaj dalej » Kubacki nie zawodzi, w formie utrzymuje się znakomitej. Na pucharowe podium dostał się po raz dziewiąty z rzędu. - To nie jest sen - przyznał 29-letni zawodnik.

Kubacki: wylądowałem na podium i to jest super

W niedzielę miał szansę na zwycięstwo. Stracił je, w decydującej próbie uzyskując 133 m. Wygrał Stoch.

- Wpuściłem Kamila przed siebie, musiałem się zrewanżować za Predazzo - opowiadał Kubacki, przypominając zawody z 11 i 12 stycznia, kiedy dwukrotnie też był trzeci, za każdym razem spychając z tej lokaty kolegę z reprezentacji.

- Ten drugi skok był całkiem ok, choć warunki troszkę słabsze. Czułem to w powietrzu. I tego tak naprawdę zabrakło, tych kilku metrów. Cóż… Wylądowałem na podium i to jest super - mówił o rywalizacji w Zakopanem.



W przyszły weekend PŚ zawita do Japonii, do Sapporo. - Będzie trochę spokojniej, ale czy łatwiej? Zobaczymy, jaka będzie pogoda. Wiem, co mam robić i nad czym pracować. Sprawdzało się to do tej pory i nie widzę powodów, by miało się nie sprawdzać - stwierdził Kubacki.

Transmisje z zawodów Pucharu Świata w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Kubackiego z 2. serii konkursu indywidualnego w Zakopanem

Wyniki niedzielnego konkursu w Zakopanem miejsce zawodnik (kraj)

punkty

1. Kamil Stoch (Polska)

295,7

2. Stefan Kraft (Austria) 290,6

3. Dawid Kubacki (Polska) 287,8

4. Stephan Leyhe (Niemcy) 286,5

5. Karl Geiger (Niemcy)

282,4

6. Marius Lindvik (Norwegia)

278,1

7. Ryoyu Kobayashi (Japonia)

277,6

8. Piotr Żyła (Polska) 274,8

9. Phillip Aschenwald (Austria) 272,7

10. Peter Prevc (Słowenia)

271,3

...





35. Aleksander Zniszczoł (Polska) 108,2 44. Maciej Kot (Polska) 102,8