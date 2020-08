Kubacki nie narzeka na pandemię. "Dobrą formę można wypracować bez skakania latem"

Nowe zasady sanitarne w Wiśle. Więcej kibiców na skoczni Dobra informacja... czytaj dalej » Wiele wskazuje na to, że dwa konkursy w Wiśle będą jedynymi w ramach Letniego Grand Prix w tym sezonie. Pozostałe z uwagi na pandemię COVID-19 zostały odwołane. W Polsce nie tylko się odbędą, ale dzięki czwartkowej zmianie zagrożenia epidemiologicznego w powiecie cieszyńskim, na trybunach będzie mogło znaleźć się każdego dnia 999 kibiców.

Fani skoków narciarskich na pewno mają w pamięci wydarzenia z marca. Pandemia przyspieszała, a w Norwegii nadal odbywały się konkursy. Potem sezon zakończono, a na dodatek pojawił się problem z powrotem do kraju. Kadra wróciła ostatecznie rządowym samolotem.

Szybko się zorganizowali

- Koronawirus nieco wpłynął na sposób przygotowań. Po powrocie z Norwegii w marcu czas był niepewny. Zwłaszcza pierwszy tydzień. Potem jakoś się zorganizowaliśmy, wznowiliśmy treningi, tak jak było zaplanowane. Wiadomo, że wszystko obywało się w takich, powiedziałbym ukrytych warunkach. Musieliśmy rozkładać sprzęt w garażu, ktoś miał siłownię w domu i było mu troszkę łatwiej.

- Ważne jednak było to, że to, co mieliśmy zaplanowane do przetrenowania, to byliśmy w stanie wykonać. Tak że pandemia jakoś nie przeszkodziła pod tym względem. Na początku mieliśmy mieć obozy na różnych skoczniach zagranicznych, ale w pierwszym okresie mogliśmy ćwiczyć tylko na polskich obiektach. Nie udało nam się pojechać do Planicy, ale byliśmy w innych miejscach: Villach, Bischofshofen, Innsbrucku i w Stams - mówi Eurosport.pl mistrz świata z Seefeld Dawid Kubacki.

W czerwcu o zakażeniu SARS-CoV-2 poinformował Adam Małysz. Dyrektor PZN ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej kilkanaście dni wcześniej widział się z zawodnikami kadry w Zakopanem.

Sekretarz generalny PZN Jan Winkiel w rozmowie z nami wskazywał, że zawodnicy i sztab bardziej obawiali się kwarantanny niż samej choroby.

- Nie do końca chyba tak było. Bardziej to była niepewność, bo dowiedzieliśmy się o tym przyjeżdżając na zgrupowanie. Nie wiedzieliśmy, co się będzie działo i jak. Pojawiły się kwestie kwarantanny. Każdy z nas był w sporej niepewności. Ale na szczęście wszystko się dla nas rozwinęło pomyślnie. Jakoś bardzo to nam nie przeszkodziło w realizacji planów treningowych.

- Raczej nikt nie chciał być zakażony, ale nie jest tak, że się nikt nie stresował. My jako grupa czuliśmy się dobrze. Nikt nie miał stanów gorączkowych i nic złego się nie działo, więc przypuszczaliśmy, że wszyscy z nas będą zdrowi. Z Adamem przecież spotkaliśmy się sporo wcześniej. Dlatego pod tym względem byliśmy spokojni. Mogły zostać jednak podjęte środki zapobiegawcze przez sanepid i mimo tego, że nie było u nas zakażenia, mogliśmy zostać zamknięci na kwarantannie. Na szczęście udało się zrobić testy i wszystkie wyszły po naszej myśli. Wtedy już byliśmy wolni. Ze mną teraz też wszystko jest w porządku. Nie narzekam, rodzina również - tłumaczy ambasador Eurosportu.

Treningi mogły być nawet lepsze

Jedyne skoki tego lata. Czas na konkursy LGP w Wiśle Już w sobotę i... czytaj dalej » Mimo pandemii i wielu obostrzeń kadra rozpoczęła przygotowania nieco wcześniej niż standardowo.

- Dlatego nie czuję, aby ten okres był mniej intensywny niż rok temu. Może nawet był lepszy. Treningi początkowe, które wykonywaliśmy na siłowni odbywały się pod okiem członka sztabu: jeden na jeden. Czasem można wtedy lepiej coś zrobić niż w grupie. Myślę, że udało nam się ten czas wykorzystać w najlepszy możliwy sposób.

- Cieszę się, że więcej czasu mogłem spędzić z żoną, a tego brakowało w trakcie sezonu. Można to było nadrobić. Na inne aktywności, hobby, nie było zbyt warunków, bo mieszkałem jeszcze wtedy w bloku.

Lepiej takie skakanie niż żadne

Kilka dni temu Kubacki wygrał konkurs podczas Międzynarodowego Memoriału Olimpijczyków w Szczyrku. Drugi był Kamil Stoch, a trzeci Klemens Murańka. Teraz czas na poważne zmagania w Wiśle.

- Na pewno jest chęć rywalizacji. Zawodów latem generalnie jest mniej, a teraz w ogóle nie było. One są, aby nie wypaść z rytmu startowego i przetestować to, co się wytrenowało latem. Chodzi o sprawdzenie się z innymi zawodnikami z Pucharu Świata. Teraz to będzie w okrojonym składzie. Trzeba się do tego dostosować. Lepiej tak skakać niż w ogóle. Jeśli wszystko uda się, tak jak chcą organizatorzy, to będzie to fajna okazja, aby zasmakować prawdziwych zmagań. Jakby nie patrzeć, od marca już trochę czasu minęło - dodaje Kubacki.



Wyświetl ten post na Instagramie. To były niezapomniane przeżycia Dziękuję @fundacjabialoczerwoneskrzydla oraz @emocjedopelna @grupa_lotos za ten super dzień;) #dk #busysunday #intheair #TS-11Iskra #zglowawchmurach #flying #cieszesiejakdziecko #ibelieveicanfly # #odlot #wyżejniżnaskoczni #itrochęszybciej Post udostępniony przez Dawid Kubacki (@dawid.kubacki.official) Sie 16, 2020 o 7:44 PDT





- Myślę, że wysoką formę można jednak osiągnąć bez startów latem. Są również inne sposoby, aby sprawdzić, na jakim się jest etapie przygotowań. Nie tyko są to zawody. Wiadomo, że konkursy są pomocne, aby zachować rytm startowy. Oczywiście można porównywać skoki na różnych obiektach i patrzeć, czy są podobne do tych z poprzedniego roku czy lepsze. Są także wewnętrzne sprawdziany w grupach, ale prawdziwe zawody to trochę co innego. Sądzę jednak, że jeśli ktoś ma poukładane w głowie, to potem spokojnie może na wysokim poziomie w zimie normalnie startować i rywalizować.

Kubacki w tym roku skończył 30 lat. Przez wiele sezonów walczył, aby wspiąć się na szczyt. Dopiero w 2017 roku po raz pierwszy stanął na podium zawodów Pucharu Świata. W ostatnim sezonie wygrał m.in. Turniej Czterech Skoczni.

- Poziom głodu skakania po sezonie i takiej przerwie jest bardzo podobny w każdym kolejnym roku. Robię to, co kocham. Jak mamy taką długą pauzę, to ta chęć się pojawia. Zaraz po sezonie człowiek chce trochę odpocząć, jest przesyt skakania. Później po miesiącu już poszłoby się skoczyć. Kiedy mamy najmocniejsze treningi na siłowni w roku, to zajęcia na skoczni są czystą przyjemnością.

Niedawno pojawiła się informacja, że być może we wrześniu uda się zorganizować dodatkowe konkursy Letniego Grand Prix w Norwegii.

- Prawda jest taka, że wszystko będzie zależało od tego, jak będzie się rozwijała sytuacja epidemiologiczna w całej Europie. Jeżeli dojdzie do skutku taka rywalizacja w Norwegii, to wtedy decyzja należy do trenerów, czy tam się będziemy wybierać. Wszystko teraz jest na zasadzie: zobaczmy, co będzie. Jak będą konkrety, to będzie się można zastanawiać

Plan transmisji z Wisły w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze:

Sobota, 17:00, konkurs indywidualny

Niedziela, 17:00, konkurs indywidualny.