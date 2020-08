Napięty kalendarz snookerzystów. Dziewięć turniejów do końca roku

Ambitne i udane zarazem zagranie angielskiej snookerzystki w kwalifikacjach do MŚ.

Świetny finisz Evans w piątym frejmie meczu kwalifikacji do MŚ z Andym Hicksem. Angielka odrobiła 15 punktów straty w samej końcówce.

Jimmy White pokonał Michaela Georgiou 6:4 w ćwierćfinale kwalifikacji do mistrzostw świata w snookerze. Transmisje z imprezy w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Antoni Kowalski wygrał pierwszą partię z Elliotem Slessorem w meczu 2. rundy kwalifikacji do mistrzostw świata w snookerze. Transmisje z imprezy w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W drugim frejmie starcia z Jamie O'Neillem Michael White wbił setkę, dzięki której wyrównał stan meczu na 1:1. Ostatecznie White wygrał to spotkanie 6:5 i w półfinale zmierzy się z Nopponem Saengkhamem. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Po emocjonującym spotkaniu Michael White pokonał Jamiego O'Neilla 6:5 w ćwierćfinale kwalifikacji do mistrzostw świata w snookerze. Zobacz ostatnie wbicia z tego spotkania. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Antoni Kowalski nie sprawił niespodzianki w ćwierćfinale kwalifikacji do snookerowych mistrzostw świata. Polak przegrał z Elliotem Slessorem 2:6. Zobacz najważniejsze momenty tego spotkania. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Antoni Kowalski nie zdołał pokonać Elliota Slessora w ćwierćfinale kwalifikacji do snookerowych mistrzostw świata. Polak przegrał 2:6. Zobacz ostatnie wbicia tego spotkania. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Dominic Dale bardzo dobrze rozpoczął piątego frejma, ale fatalnie spudłował przy próbie wbicia niebieskiej bili. Wykorzystał to Fan Zhengyi, który wygrał tę partię. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Dominic Dale wymęczył wygraną w ćwierćfinale kwalifikacji do mistrzostw świata. Po długim pojedynku Walijczyk pokonał Fan Zhengyia 6:4. Zobacz ostatnie wbicia tego spotkania. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W drugim frejmie ćwierćfinału kwalifikacji do mistrzostw świata Ken Doherty popisał się niezwykle sprytnym zagraniem, wbijając czerwoną bilę i ustawiając się do kolejnych uderzeń. Zobacz tę sytuację. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Ken Doherty pokonał Frasera Patricka 6:4 w ćwierćfinale kwalifikacji do snookerowych mistrzostw świata. Zobacz ostatnie wbicia z tego spotkania. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Alexander Ursenbacher świetnie rozpoczął walkę o 4. rundę kwalifikacji do mistrzostw świata. W pierwszym frejmie starcia z Garym Wilsonem Szwajcar popisywał się szybką grą i celnymi wbiciami. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Bardzo mocny początek Alexandera Ursenbachera w 3. rundzie kwalifikacji do mistrzostw świata. Szwajcar nie tylko wbił setkę, zdobywając 141 punktów. To jego najwyższy brejk w karierze. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Alexander Ursenbacher i Gary Wilson toczyli wyrównaną walkę w 3. rundzie kwalifikacji do mistrzostw świata. Obaj na zmianę wygrywali kolejne frejmy, ale w końcu tę tendencję przełamał Ursenbacher, który najpierw był lepszy w siódmym, a później również w ósmym frejmie. Szwajcar mógł jednak to zmarnować, kiedy popełnił prosty błąd. Wilson jednak nie wykorzystał okazji.

Niespodzianka w 3. rundzie kwalifikacji do mistrzostw świata. Świetnie grający Alexander Ursenbacher pokonał półfinalistę zeszłorocznych mistrzostw Gary'ego Wilsona 6:3. Zobacz ostatnie wbicia tego spotkania. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W piątym frejmie Jimmy White mógł zmniejszyć stratę do Roberta Milkinsa, ale szczęście nie było po jego stronie. White co prawda wbił czarną bilę, lecz biała również wpadła do kieszeni. Frejma wygrał Milkins, który dwie partie później zapewnił sobie awans do 4. rundy kwalifikacji. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Louis Heathcote pokonał Allistera Cartera 6:3 w 3. rundzie kwalifikacji do snookerowych mistrzostw świata. Zobacz ostatnie wbicia z tego spotkania. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Sporo szczęścia miał Jamie Clarke w trzecim frejmie starcia z Joe Perrym. Walijczyk chciał wbić czerwoną bilę, ale źle przymierzył. Na jego szczęście chwilę później do kieszeni wpadła inna czerwona. Zobacz tę sytuację. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Siódmy frejm 3. rundy kwalifikacji do mistrzostw świata długo będzie prześladował Joe Perry'ego. Anglik aż trzykrotnie spudłował na różowej bili, miał również pretensje do rywala za korzystanie z białego ręcznika. Partię wygrał Jamie Clarke, który wyszedł na prowadzenie 4:3. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Mark King pokonał Kena Doherty'ego 6:3 w 3. rundzie kwalifikacji do mistrzostw świata. Zobacz ostatnie wbicia z tego spotkania. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Jamie Clarke pokonał znacznie bardziej doświadczonego Joe Perry'ego 6:4 w 3. rundzie kwalifikacji do snookerowych mistrzostw świata. Zobacz ostatnie wbicia tego spotkania. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Graeme Dott pokonał Davida Grace'a aż 6:0 w 3. rundzie kwalifikacji do snookerowych mistrzostw świata. Zobacz ostatnie wbicia z tego spotkania. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Już w pierwszym frejmie 4. rundy mistrzostw świata szczęście musiało pomagać Kurtowi Maflinowi. Norweg źle przymierzył w czerwoną bilę, ale biała odbiła się od dwóch innych bil i w końcu inna czerwona wpadła do kieszeni. Snookerowe mistrzostwa świata na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

"Co on zrobił? Dlaczego tyle siły" - dziwił się komentator Eurosportu po fatalnym zagraniu Kurta Maflina w 3. frejmie 4. rundy kwalifikacji do mistrzostw świata. Przez błąd Norwega doszło do dogrywki. Na szczęście w niej Maflin naprawił swój błąd i wygrał frejma. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kurt Maflin prowadził aż 8:1 po pierwszej sesji starcia z Matthew Seltem w czwartej rundzie kwalifikacji do snookerowych mistrzostw świata. Zobacz ostatnie wbicia dziewiątego frejma. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W czwartej, decydującej rundzie kwalifikacji do mistrzostw świata Kurt Maflin pewnie pokonał Matthew Selta 10:1. Zobacz ostatnie wbicia tego spotkania. Snookerowe mistrzostwa świata na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W czwartej, decydującej rundzie kwalifikacji do mistrzostw świata Liang Wenbo pokonał Fergala O'Briena 10:9. Zobacz ostatnie wbicia tego spotkania. Snookerowe mistrzostwa świata na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Dziewiąty frejm 4. rundy kwalifikacji do mistrzostw świata padł łupem Graeme'a Dotta. To jednak pozwoliło mu tylko zmniejszyć przewagę do dobrze grającego Martina Goulda. Po pierwszej sesji Anglik prowadził ze Szkotem 6:3. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Wynikiem 10:6 zakończył się mecz Martina Goulda z Graemem Dottem w kwalifikacjach do snookerowych mistrzostw świata w Sheffield. Gould w pierwszej rundzie spotka się ze Szkotem Stevenem Maguire'm.

Tom Ford spudłował na łatwej różowej bili przy stanie 5:3 w meczu z Juddem Trumpem. Dzięki temu broniący tytułu Anglik wrócił do gry. Przed przerwą w spotkaniu Ford prowadzi już tylko 5:4. Transmisje ze snookerowych mistrzostw świata w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W pierwszej rundzie mistrzostw świata Judd Trump dokonał niesamowitej rzeczy. Anglik, który broni tytułu mistrza, wbił swoją setną setkę w tym sezonie. Zrobił to jako zaledwie drugi snookerzysta w historii. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Po pierwszej sesji Stuart Bingham prowadził z Ashleyem Cartym 5:4. Od samego początku drugiej części Bingham mocno wział się do roboty. Już w pierwszym frejmie 14. zawodnik światowego rankingu wbił setkę. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W 11. frejmie starcia z Ashleyem Cartym Stuart Bingham miał świetną sytuację do wbicia brejka maksymalnego. 44-latek spudłował jednak czerwoną bilę i frejm nie zakończył się nawet setką dla Binghama. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W decydującym momencie 18. frejma Mark King popisał się niesamowitym uderzeniem, posyłając rózową bilę do kieszeni i idealnie ustawiając białą do kolejnego wbicia. Dzięki temu King doprowadził do remisu 9:9 w starciu z Dingiem Junhuiem w pierwszej rundzie mistrzostw świata.

Neil Robertson rozpoczął walkę o drugą rundę mistrzostw świata od wbicia setki. Zobacz, jak do tego doszło. Snookerowe mistrzostwa świata na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W siódmym frejmie starcia z Liangiem Wenbo szczęście nie było po stronie Neila Robertsona. Po uderzeniu Australijczyka czerwona bila kilkukrotnie odbiła się od band przy samej kieszeni, ale nie wpadła do środka. Po pierwszej sesji Robertson prowadził z Wenbo 5:4. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W szóstym frejmie starcia z Thepchaiyą Un-Noohem Ronnie O'Sullivan popisał się pięknym dublem. Zobacz to zagrania. Snookerowe mistrzostwa świata na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Świetna postawa Lianga Wenbo. Chińczyk od razu przyznał się do popełnienia faulu, którego nie zauważył sędzia. Zobacz tę sytuację. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W 14. frejmie Yan Bingtao miał szansę na zakończenie spotkania. Chińczyka prześladował pech. Najpierw po wbiciu zielonej biała dotoczyła się do czarnej i umieściła ja w kieszeni, a przy próbie wyjścia ze snookera biała wpadła do kieszeni. Skorzystał z tego Elliot Slessor, który zmniejszył stratę na 5:9. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Mark Selby wychodząc na swój mecz MŚ z Jordanem Brownem zachęcił publiczność do głośniejszej wrzawy. Problem w tym, że zawody w Cruicible Theatre odbywają się bez udziału kibiców.

Aż dziewiętnastu frejmów potrzebował Anthony McGill do zwycięstwa w 1. rundzie mistrzostw świata w meczu z Jackiem Lisowskim.

Ekspresowe tempo i kapitalna precyzja zagrań - tak krótko można opisać to, co pokazał Ronnie O'Sullivan w pierwszej sesji starcia z Thepchaiyą Un-Noohem. "Rakieta" zakończył pierwszą część spotkania na prowadzeniu aż 8:1. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Presja jak u księcia Williama. "Od dziesiątego roku życia" Dziś należy do... czytaj dalej » Chociaż aktualnie zawodnicy rywalizują w mistrzostwach świata w Sheffield, to już 13 września wystartuje nowy sezon zmagań snookerowych. Ze względu na światową pandemię COVID-19 kalendarz startów wygląda inaczej niż do tej pory. Odwołane turnieje w Chinach wymusiły na organizatorach zmiany w dotychczasowych planach.

- W ostatnich miesiącach we wszystkich dyscyplinach sportowych panowała niepewność co do przyszłych wydarzeń. Wspólnie z naszymi partnerami pracowaliśmy, aby znaleźć rozwiązania. Nasi gracze i fani będą zachwyceni widząc, że mamy napięty harmonogram na pierwszą połowę sezonu 2020/21 - powiedział angielski szef światowego snookera Barry Hearn.

Rewolucja

Dużą zmianą jest przeformatowanie Championship League, która do tej pory była turniejem na zaproszenia, na turniej rankingowy. Wystąpi w niej aż 128 zawodników, a rozgrywki podzielono na trzy terminy we wrześniu i październiku. Format rywalizacji zostanie zachowany ze względu na jego atrakcyjność.

Ogłoszono również European Masters, które odbędzie się we wrześniu. Pod koniec października snookerzyści będą walczyć w Shoot Out. Zmiany nie dotyczą trzech pierwszych turniejów z serii Home Nations (English Open, Northern Ireland Open i Scottish Open), które zostaną rozegrane do grudnia.

Bez zmian pozostaje również termin Champion of Champions oraz UK Championship. Zmieniono natomiast termin World Grand Prix, które zostanie rozegrane jako ostatni turniej przed świąteczną przerwą.

Pomimo odwołania kilku turniejów oraz wielu ograniczeń wynikających z zagrożenia epidemiologicznego, władze snookera postanowiły nie zmniejszać puli nagród.

- Zawodnicy będą mieli mnóstwo okazji do rywalizacji. Chciałbym też potwierdzić, że pomimo obecnego kryzysu związanego z COVID-19, nie będzie obniżek nagród pieniężnych za zwycięstwa w turniejach - ogłosił Hearn.

Na tę chwilę wszystkie imprezy będą się odbywać bez udziału publiczności i zgodnie z wytycznymi rządów.

Kalendarz turniejów snookera 2020/2021:

13 - 20.09 - Championship League (1)

21 - 27.09 - European Masters

28.09 - 05.10 - Championship League (2)

12 - 18.10 - English Open

23 - 27.10 - Championship League (3)

29.10 - 01.11 - Shoot Out

02 - 08.11 - Champion of Champions

10 - 14.11 - German Masters (kwalifikacje)

16 - 22.11 - Northern Ireland Open

24.11 - 06.12 - UK Championship

7 - 13.12 - Scottish Open

14 - 20.12 - World Grand Prix