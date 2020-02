Mistrz świata pokonany przez rodaka. "Trudna batalia dla jednego i drugiego"

Zobacz, co powiedział lider światowego rankingu Judd Trump po triumfie w turnieju German Masters. W finale Anglik pokonał Neila Robertsona 9:6.

Wyjątkowe spotkanie z O'Sullivanem. "Nie muszę już grać dla pieniędzy" Legendarny... czytaj dalej » Kilka dni temu w berlińskiej hali Tempodrom w finale German Masters Trump w pięknym stylu pokonał Australijczyka Neila Robertsona 9:6.

Po kilkudziesięciu godzinach od tamtego sukcesu, w pierwszej rundzie rywalizacji w World Grand Prix w angielskim Cheltenham, bez większych problemów pokonał 44. w światowym rankingu Hanga Li z Chin 4:1.

W czwartek rywala miał zdecydowanie trudniejszego, ale wydawało się, że i tak nie powinien mieć kłopotów z awansem.

Mistrz odrobił straty

Od początku widać było, że to nie jest jednak najlepszy dzień pochodzącego z Bristolu Trumpa.

Ósmy w rankingu Wilson, a więc rodak aktualnego mistrza świata, już w pierwszej partii pokazał, że nie ma zamiaru przegrać tego pojedynku. Ta odsłona była bardzo długa, ale ostatecznie to właśnie skazywany na porażkę zawodnik ją wygrał. Potem Wilson prowadził 3:1 i tylko jednego frejma potrzebował, aby awansować do najlepszej ósemki zmagań. Trump nie zrezygnował. Doprowadził do remisu.

Niewykorzystane szanse obu zawodników

Decydująca odsłona była bardzo zacięta i emocjonująca. Wilson wygrywał 35:0, ale lider rankingu w jednym podejściu do stołu zdobył 50 punktów. Wydawało się, że wszystko ma pod kontrolą. Tak nie było. Rozpoczęła się rozgrywka taktyczna na tzw. bile odstawne oraz snookery. Trwała kilkanaście minut.

Oglądaj Wideo: Eurosport Ogromny fuks Trumpa w 2. rundzie World Grand Prix

Wilson doprowadził do remisu 50:50 i przy 18 punktach na stole, miał banalną niebieską do prawej środkowej kieszeni. Nie trafił i wydawało się, że to było jego ostatnie zagranie. Nic z tego. Trump pomylił się jeszcze bardziej i za chwilę wychodził z sali pokonany. Ostatni frejm miał aż 40 minut.

- Ależ to była trudna batalia dla jednego i drugiego. Gra nie kleiła się obu zawodnikom, ale taki jest sport, że jeden musi wygrać. Trudno stwierdzić, kto był lepszy, a kto gorszy w tym pojedynku. Łatwo stwierdzić tylko, że to Wilson wystąpi w ćwierćfinale – mówił komentujący w Eurosporcie 1 Rafał Jewtuch.

World Grand Prix to jedenasty rankingowy turniej w tym sezonie. W angielskim Cheltenham wystartowało 32 snookerzystów. Finał odbędzie się w niedzielę 9 lutego.

Transmisje z całej imprezy w Eurosporcie 1, Eurosporcie 2 oraz Eurosport Playerze.