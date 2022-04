Ekspresem do ćwierćfinału. Williams wyrasta na faworyta mistrzostw świata

Zhang Jiankang awansował do 2. rundy kwalifikacji do MŚ w...

Zhang Jiankang awansował do 2. rundy kwalifikacji do MŚ w...

Wu Yize awansował do 2. rundy kwalifikacji do MŚ w snookerze

Wu Yize awansował do 2. rundy kwalifikacji do MŚ w snookerze

Gerard Greene bez problemów awansował do drugiej rundy kwalifikacji do mistrzostw świata w snookerze. Rebecca Kenna nie miała szans z przeciwnikiem z Irlandii Północnej i przegrała 1:6. Zobacz końcówkę tego spotkania. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Greene awansował do 2. rundy kwalifikacji do MŚ w snookerze

Greene awansował do 2. rundy kwalifikacji do MŚ w snookerze

Hugill awansował do 3. rundy kwalifikacji do MŚ w snookerze

Hugill awansował do 3. rundy kwalifikacji do MŚ w snookerze

Thepchaiya Un-Nooh awansował do 3. rundy kwalifikacji do MŚ...

Thepchaiya Un-Nooh awansował do 3. rundy kwalifikacji do MŚ w...

Grace awansował do 3. rundy kwalifikacji do MŚ w snookerze

Grace awansował do 3. rundy kwalifikacji do MŚ w snookerze

McLeod awansował do 3. rundy kwalifikacji do MŚ w snookerze

McLeod awansował do 3. rundy kwalifikacji do MŚ w snookerze

Clarke awansował do 3. rundy kwalifikacji do MŚ w snookerze

Clarke awansował do 3. rundy kwalifikacji do MŚ w snookerze

Ashley Hugill popisał się niesamowitym wbiciem czarnej bili, które zapewniło mu wygraną 10:7 nad Joe O'Connorem i awans do mistrzostw świata w snookerze. Zobacz to zagranie. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

W pierwszym frejmie starcia z Liamem Highfieldem doszło do awarii głośników. Dźwięk wystraszył Anthony’ego McGilla, który akurat szykował się do kolejnego uderzenia. Zobacz tę sytuację. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Oto co do powiedzenia miał w dość długiej rozmowie Szkot.

Oglądaj mistrzostwa świata w snookerze w Eurosporcie Extra w Playerze

Williams w swojej długiej karierze już trzykrotnie zostawał mistrzem świata, ale jego tegoroczne występy w Sheffield zasługują na szczególne uznanie. W pierwszych dwóch rundach turnieju zaliczył on łącznie aż dziesięć brejków stupunktowych. Jeśli utrzyma taką formę, może ustanowić nowy rekord. Dotychczas najlepszym osiągnięciem pod tym względem pozostaje 16 setek Stephena Hendry'ego z MŚ 2002. Historyczny występ Irańczyka nie trwał długo. Trump gra dalej Pierwszy irański... czytaj dalej »

Pogromca rodaków

Doświadczony Walijczyk w trwającej imprezie w Crucible Theatre mierzył się wyłącznie ze swoimi rodakami. Na początku szybko pokonał Michaela White'a 10:3. Z kolei w drugiej rundzie nie dał najmniejszych szans Jacksonowi Page'owi, eliminując go w zaledwie dwóch sesjach. Trzecia była zaplanowana na piątkowy wieczór, ale z uwagi na fantastyczną dyspozycję Williamsa okazała się niepotrzebna.

Trzykrotny mistrz globu już po pierwszej części tego pojedynku prowadził aż 7:1. Jego 20-letni rodak, który w poprzedniej fazie mistrzostw niespodziewanie ograł rozstawionego Barry'ego Hawkinsa, tym razem nie miał nic do powiedzenia. Page w piątek powiększył swój dorobek tylko o dwa wygrane frejmy. Faworyt zamknął mecz o 1/4 finału efektownym zwycięstwem 13:3.

Oglądasz Wideo: Eurosport 127-punktowy brejk Williamsa w 2. rundzie MŚ w snookerze

- Chciałem tam wyjść i go zniszczyć tak samo, jak podchodzę do innych rywali, z którymi gram. Choć jestem trochę zawiedziony, ponieważ on z pewnością chciał pokazać się z lepszej strony. Nie dałam mu wielu szans. Nie sądzę jednak, żeby to go zniechęciło - powiedział po awansie Williams, który ma bliskie relacje z Page'em i nazywa go nawet swoim czwartym synem.

Oglądasz Wideo: Eurosport Williams awansował do ćwierćfinału MŚ w snookerze

To pierwszy zawodnik tegorocznej imprezy w Sheffield, który zagwarantował już sobie miejsce w najlepszej ósemce i jednocześnie ostatni Walijczyk na placu boju. Kolejnym rywalem Williamsa będzie lepszy z pary Mark Selby - Yan Bingtao.

Wobec szybszego zakończenia pojedynku Walijczyków w piątkowy wieczór możemy skupić się tylko na spotkaniu Marka Allena z Ronniem O'Sullivanem. Po pierwszej sesji utytułowany Anglik prowadzi 6:2. Druga od godz. 20 w Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.