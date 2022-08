O'Sullivan o demonach przeszłości. "Nikomu nie życzę tego, co mnie spotkało"

Lyu Haotian popisał się 137-punktowym brejkiem podczas kwalifikacji do European Masters. Zobacz, jak tego dokonał. Cały sezon snookerowych emocji na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Lyu Haotian wbił 137-punktowego brejka podczas kwalifikacji do...

Zhao Xintong popisał się 132-punktowym brejkiem podczas kwalifikacji do European Masters. Zobacz, jak tego dokonał. Cały sezon snookerowych emocji na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

132-punktowy brejk Zhao Xintonga w kwalifikacjach do...

132-punktowy brejk Zhao Xintonga w kwalifikacjach do European...

Zobacz końcówkę starcia Marka Williamsa z Liamem Highfieldem podczas kwalifikacji do European Masters.

Zobacz setkę w wykonaniu Marka Williamsa w trakcie kwalifikacji do European Masters.

Setka Marka Williamsa podczas kwalifikacji do European Masters

Setka Marka Williamsa podczas kwalifikacji do European Masters

Zobacz końcówkę starcia Gary’ego Wilsona z Duanem Jonesem podczas kwalifikacji do European Masters. Cały sezon snookerowych emocji na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Gary Wilson wygrał w kwalifikacjach do European Masters

Gary Wilson wygrał w kwalifikacjach do European Masters

Zobacz końcówkę starcia Zhao Xintonga z Fraserem Patrickem podczas kwalifikacji do European Masters. Cały sezon snookerowych emocji na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zhao Xintong odniósł triumf w kwalifikacjach do European...

Zhao Xintong odniósł triumf w kwalifikacjach do European Masters

Zhang Anda popisał się 147-punktowym brejkiem podczas kwalifikacji do European Masters. Zobacz, jak tego dokonał. Cały sezon snookerowych emocji na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

147-punktowy brejk Zhang Anda podczas kwalifikacji do...

147-punktowy brejk Zhang Anda podczas kwalifikacji do European...

Hossein Vafaei pokonał Ng On Yee 5:1 w ostatniej rundzie kwalifikacji do European Masters. Zobacz końcówkę tego spotkania. Cały sezon snookerowych emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Vafaei awansował do European Masters

Vafaei awansował do European Masters

W szóstym frejmie starcia z Ng On Yee Hossein Vafaei wbił brejka maksymalnego. Zobacz całe jego podejście. Cały sezon snookerowych emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Stuart Bingham pokonał Michaela Holta 5:3 w ostatniej rundzie kwalifikacji do European Masters. Cały sezon snookerowych emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Bingham pokonał Holta w ostatniej rundzie kwalifikacji do...

Bingham pokonał Holta w ostatniej rundzie kwalifikacji do...

Luca Brecel pokonał Andy’ego Lee 5:1 w ostatniej rundzie kwalifikacji do European Masters. Zobacz końcówkę tego spotkania. Cały sezon snookerowych emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Brecel awansował do European Masters

Brecel awansował do European Masters

Graeme Dott pokonał Thepchaiyę Un-Nooha 5:0 w ostatniej rundzie kwalifikacji do European Masters. Zobacz końcówkę tego spotkania. Cały sezon snookerowych emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Dott pokonał Un-Nooha w ostatniej rundzie kwalifikacji do...

Dott pokonał Un-Nooha w ostatniej rundzie kwalifikacji do...

Stephen Hendry przegrał z Zhangiem Andą 1:4 w ostatniej rundzie kwalifikacji do British Open. Cały sezon snookerowych emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Hendry przegrał w ostatniej rundzie kwalifikacji do British...

Hendry przegrał w ostatniej rundzie kwalifikacji do British Open

Lu Ning pokonał Matthew Selta 4:3 w ostatniej rundzie kwalifikacji do British Open. Zobacz końcówkę tego spotkania. Cały sezon snookerowych emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Lu Ning awansował do British Open

Lu Ning awansował do British Open

W drugim frejmie starcia z Juddem Trumpem Noppon Saengkham wbił setkę. Zobacz, jak do tego doszło. European Masters na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Judd Trump pokonał Noppona Saengkhama 5:2 w ostatniej rundzie kwalifikacji do European Masters. Zobacz końcówkę tego spotkania. European Masters na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Trump awansował do European Masters

Trump awansował do European Masters

Yuan Sijun potrzebował kilku prób, aby zagrać bez faulu w piątym frejmie starcia z Markiem Selbym w meczu ostatniej rundy kwalifikacji do European Masters. Zobacz tę sytuację. European Masters na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Yuan Sijun pokonał Marka Selby’ego 5:2 w ostatniej rundzie kwalifikacji do European Masters. Zobacz końcówkę tego spotkania. European Masters na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Sijun pokonał Selby’ego w ostatniej rundzie kwalifikacji do...

Sijun pokonał Selby’ego w ostatniej rundzie kwalifikacji do...

Murphy awansował do 2. rundy European Masters

Murphy awansował do 2. rundy European Masters

W drugim frejmie starcia z Ashleyem Hugillem Judd Trump wbił setkę. Zobacz, jak do tego doszło. European Masters na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Błąd Ajaiba w końcówce pomógł Juddowi Trumpowi w awansie do ćwierćfinału European Masters. Anglik pokonał rywala 5:4. Zobacz końcówkę tego spotkania. European Masters na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Błąd Ajaiba w końcówce, Trump awansował do ćwierćfinału...

Błąd Ajaiba w końcówce, Trump awansował do ćwierćfinału...

Williams awansował do ćwierćfinału European Masters

Williams awansował do ćwierćfinału European Masters

Judd Trump wygrał czwartego frejma i tym samym doprowadził do remisu 2:2 w starciu z Barrym Hawkinsem w ćwierćfinale European Masters. European Masters na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Trump doprowadził do remisu po 4 frejmach starcia z...

Trump doprowadził do remisu po 4 frejmach starcia z Hawkinsem...

Hawkins awansował do półfinału European Masters

Hawkins awansował do półfinału European Masters

Ali Carter wygrał ósmego frejma i tym samym doprowadził do remisu 4:4 w starciu z Kyrenem Wilsonem w półfinale European Masters. Zobacz końcówkę tej partii. European Masters na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Wilson awansował do finału European Masters

Wilson awansował do finału European Masters

Zobacz, co powiedział Barry Hawkins po finale European Masters, w którym przegrał z Kyrenem Wilsonem 3:9. Cały sezon snookerowych emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kyren Wilson po triumfie w European Masters. Cały sezon snookerowych emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz ostatnie zagrania ze starcia Jimmy’ego Robertsona z Garym Wilsonem w kwalifikacjach do Northern Ireland Open.

Robertson pokonał Wilsona w kwalifikacjach do Northern...

Robertson pokonał Wilsona w kwalifikacjach do Northern Ireland...

John Astley pokonał Wu Yize 4:3 w ostatniej rundzie kwalifikacji do Northern Ireland Open. Zobacz końcówkę tego spotkania. Cały sezon snookerowych emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Astley awansował do Northern Ireland Open

Astley awansował do Northern Ireland Open

Jimmy White pokonał Yuana Sijuna 4:3 w finale kwalifikacji do Northern Ireland Open. Zobacz końcówkę tego spotkania. Cały sezon snookerowych emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

White awansował do Northern Ireland Open

White awansował do Northern Ireland Open

O'Sullivan wywalczył w swojej karierze siedem tytułów mistrza świata, wygrał 39 turniejów rankingowych, wbił 15 maksymalnych brejków, a przez lata znajdował się na czele najlepszych snookerzystów globu. Kyren Wilson triumfatorem European Masters. W finale nie dał szans rywalowi Kyren Wilson... czytaj dalej »

Jego życie nie należało jednak do najłatwiejszych. Gdy Anglik miał 17 lat, do więzienia trafił jego ojciec, a cztery lata później matka.

O'Sullivan: to był dla mnie wielki cios

Aktualny lider światowego rankingu popadł w uzależnienie od narkotyków.

- Nie wiedziałem, jak mam sobie poradzić w tej trudnej sytuacji - podkreślił w rozmowie z dziennikarzami Eurosportu Orlą Chennaoui oraz Gregiem Rutherfordem w podkaście "The Breakdown".

- Przed ukończeniem 19. roku życia nie zapaliłem ani jednego papierosa. Byłem naprawdę grzecznym, ułożonym i zdyscyplinowanym chłopakiem. Dlatego, gdy rodzice trafili do więzienia, był to dla mnie wielki cios. Nikomu nie życzę tego, co mnie spotkało - przyznał.

Było tylko gorzej.

- Przez sześć kolejnych lat pozwoliłem sobie na zdecydowanie zbyt wiele. Przez swoje zachowanie straciłem ważny okres swojego życia, ale przynajmniej dobrze się wtedy bawiłem. Dziś żałuję, że nie mogę cofnąć czasu - wyliczał.

O'Sullivan zaznaczył, że snooker jest trudną dyscypliną, ale uprawiając ją człowiek może dojść do bardzo ciekawych refleksji.

- Przez wiele godzin siedzi się przy stole i ma się dużo czasu na różne przemyślenia. Często myślę o tym, jak udało mi się dostać na sam szczyt. To daje mi siłę do dalszej walki - pozytywną puentą zakończył aktualny mistrz świata.