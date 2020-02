Holt tym razem zwycięski w finale snookerowego Shoot Outu

Walka do samego końca opłaciła się. Wells doprowadził do dogrywki

Video: Eurosport

W turnieju Shoot Out dogrywki zdarzają się rzadko, ale w tym roku doszło do niej już w pierwszej rundzie. Doprowadził do niej Daniel Wells, który świetnie rozegrał końcówkę. W dogrywce na niebieskiej bili lepszy okazał się właśnie Wells i tym samym Walijczyk awansował do drugiej rundy. Shoot Out na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

