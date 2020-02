Przegrał, bo nie znał zasad. Ten mecz przejdzie do historii snookera

Video: Eurosport

Dwa razy popełnił ten sam błąd. Problemy Amiriego z zasadami...

Amine Amiri przejdzie do historii turnieju Shoot Out, ale nie z powodu świetnej gry. Marokańczyk dwukrotnie dotaczał białą bilę, co jest niezgodne z regulaminem, gdyż uderzana bila musi przynajmniej odbić się od bandy. Zobacz tę sytuację. Shoot Out na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

