Perfekcja przy zielonym suknie. Pierwsza taka partia od ośmiu lat

W drugim frejmie ćwierćfinału kwalifikacji do mistrzostw świata Ken Doherty popisał się niezwykle sprytnym zagraniem, wbijając czerwoną bilę i ustawiając się do kolejnych uderzeń. Zobacz tę sytuację. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Bardzo mocny początek Alexandera Ursenbachera w 3. rundzie kwalifikacji do mistrzostw świata. Szwajcar nie tylko wbił setkę, zdobywając 141 punktów. To jego najwyższy brejk w karierze. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Alexander Ursenbacher i Gary Wilson toczyli wyrównaną walkę w 3. rundzie kwalifikacji do mistrzostw świata. Obaj na zmianę wygrywali kolejne frejmy, ale w końcu tę tendencję przełamał Ursenbacher, który najpierw był lepszy w siódmym, a później również w ósmym frejmie. Szwajcar mógł jednak to zmarnować, kiedy popełnił prosty błąd. Wilson jednak nie wykorzystał okazji.

W piątym frejmie Jimmy White mógł zmniejszyć stratę do Roberta Milkinsa, ale szczęście nie było po jego stronie. White co prawda wbił czarną bilę, lecz biała również wpadła do kieszeni. Frejma wygrał Milkins, który dwie partie później zapewnił sobie awans do 4. rundy kwalifikacji. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Siódmy frejm 3. rundy kwalifikacji do mistrzostw świata długo będzie prześladował Joe Perry'ego. Anglik aż trzykrotnie spudłował na różowej bili, miał również pretensje do rywala za korzystanie z białego ręcznika. Partię wygrał Jamie Clarke, który wyszedł na prowadzenie 4:3. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

"Co on zrobił? Dlaczego tyle siły" - dziwił się komentator Eurosportu po fatalnym zagraniu Kurta Maflina w 3. frejmie 4. rundy kwalifikacji do mistrzostw świata. Przez błąd Norwega doszło do dogrywki. Na szczęście w niej Maflin naprawił swój błąd i wygrał frejma. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Dziewiąty frejm 4. rundy kwalifikacji do mistrzostw świata padł łupem Graeme'a Dotta. To jednak pozwoliło mu tylko zmniejszyć przewagę do dobrze grającego Martina Goulda. Po pierwszej sesji Anglik prowadził ze Szkotem 6:3. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W decydującym momencie 18. frejma Mark King popisał się niesamowitym uderzeniem, posyłając rózową bilę do kieszeni i idealnie ustawiając białą do kolejnego wbicia. Dzięki temu King doprowadził do remisu 9:9 w starciu z Dingiem Junhuiem w pierwszej rundzie mistrzostw świata.

Ekspresowe tempo i kapitalna precyzja zagrań - tak krótko można opisać to, co pokazał Ronnie O'Sullivan w pierwszej sesji starcia z Thepchaiyą Un-Noohem. "Rakieta" zakończył pierwszą część spotkania na prowadzeniu aż 8:1. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W 14. frejmie Yan Bingtao miał szansę na zakończenie spotkania. Chińczyka prześladował pech. Najpierw po wbiciu zielonej biała dotoczyła się do czarnej i umieściła ja w kieszeni, a przy próbie wyjścia ze snookera biała wpadła do kieszeni. Skorzystał z tego Elliot Slessor, który zmniejszył stratę na 5:9. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

45-letni Szkot to prawdziwy wyjadacz, czterokrotny mistrz świata.

W czwartek, w 12. frejmie pojedynku z Norwegiem Kurtem Maflinem, nie miało to jednak znaczenia. Nie liczyło się, że maksy wbijał już dziewięciokrotnie, bo Crucible to miejsce szczególne. W całej historii mistrzostw świata 147-punktowe brejki padały tylko dziesięć razy. Na koncie miało je sześciu zawodników i jak dotąd Higginsa w tym gronie brakowało. Co więcej, ostatnim z nich był Stephen Hendry w 2012 roku, osiem długich lat temu.

"Każde kolejne uderzenie musi być perfekcyjne"

Presja jak u księcia Williama. "Od dziesiątego roku życia" Dziś należy do... czytaj dalej » Drżenie rąk na ostatnich kolorowych bilach, mimo wielkiego doświadczenia, dziwić nie mogło. Ale udało się. Kiedy czarna zatrzepotała w kieszeni, Higginsowi spadł kamień z serca, pojawił się najszczerszy uśmiech. I tylko szkoda, że tego popisu w związku z restrykcjami sanitarnymi na żywo nie widzieli kibice.

Popis Szkota ma wymiar nie tylko historyczny, ale może również przełożyć się na wymierny zysk finansowy. Obecnie jest liderem rankingu, którego zwycięzca zgarnie 40 tysięcy funtów (do podziału, jeśli ktoś jeszcze wbije maksa). Ale jeśli do końca zmagań nikt nie powtórzy tego wyczynu, Higgins dodatkowo sięgnie po 15 tysięcy funtów za najwyższego brejka w turnieju.

- To było coś absolutnie niesamowitego. W jego CV nie zostało do dopisania nic oprócz właśnie maksa w Crucible i teraz tego dokonał - zachwycał się w BBC analityk tej stacji Joe Perry. - W obecności kibiców czy przy pustych trybunach 147 punktów w tym miejscu jest czymś wyjątkowym, bo każde kolejne uderzenie musi być perfekcyjne - dodał.

Higgins w wielkim stylu wygrał 12. frejma, zbliżył się do Maflina na 5-7, a poranną sesję starcia w 1/8 finału zakończył z remisem 8-8. Do najlepszej ósemki awansuje ten z graczy, który jako pierwszy zapisze na swoim koncie 13 wygranych frejmów (best of 25).

Zawodnicy z maksymalnymi brejkami w mistrzostwach świata:

Cliff Thorburn (jako pierwszy w 1983 roku)

Jimmy White

Stephen Hendry (dwukrotnie)

Ronnie O'Sullivan (trzykrotnie)

Mark Williams

Ali Carter (dwukrotnie)

John Higgins