"Czwórka, może czwórka z plusem". Żyła w skali szkolnej o swojej formie

Skoczek z Wisły ma za sobą dwa całkiem przyzwoite występy w niemieckiej części prestiżowego cyklu. W Oberstdorfie był piąty, w Garmisch-Partenkirchen spadł o dziesięć pozycji. Czołówki Pucharu Świata zatem nie opuszczał.

W czwartek uczestników Turnieju Czterech Skoczni czekał dzień przerwy od rywalizacji, który spożytkowali na wywiadach z przedstawicielami mediów. Żyła w rozmowie z reporterem Eurosportu Kacprem Merkiem analizował własną formę, w tym niepewny skok z drugiej serii noworocznego konkursu. Wylądował wówczas na 133. metrze i wypadł poza pierwszą dziesiątkę.

- Myślę, że moje skoki w Niemczech były na czwórkę, może czwórkę z plusem. W ostatnim skoku zabrakło trochę cierpliwości, gdybym wtedy trafił, to byłoby pięć plus. Staram się o tym nie myśleć. Zamknąć, podsumować każdy konkurs i patrzeć dalej. Wszystko w zasadzie w tamtym skoku było zrobione tak, jak powinno być. Gdyby wyszło, to byłoby to wspominane pięć z plusem - opowiadał.

Jeszcze nie wszedł "all in"

Dziennikarz Eurosportu przywołał później słowa trenera polskiej kadry Michala Doleżala, który zachwalał spory i wciąż jeszcze niespożytkowany potencjał, jaki drzemie w jego zawodniku. Sam zainteresowany także nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

- Faktycznie cały czas czuję, że są jeszcze rezerwy. W serii treningowej skaczę dosyć spokojnie, próbuję. W pierwszej serii nie można zagrać "all in", ale w drugiej już tak. Jeśli chce się wygrywać, trzeba podejmować ryzyko. A ja to lubię. Lubię walczyć. Chcę wygrywać i być najlepszy. Z tych właśnie rezerw skorzystałem wczoraj, ale nie w tym miejscu, w którym trzeba - śmiał się.

