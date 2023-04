Kubacki o stanie zdrowia żony: serducho Marty bije samodzielnie, lekarz mówi o cudzie

Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

To był prawdziwy szok. 20 marca Kubacki poinformował o problemach zdrowotnych żony. Polski skoczek napisał wówczas, że Marta trafiła do szpitala "z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie". Podjął też decyzję o definitywnym wycofaniu się z rywalizacji w Pucharze Świata w tym sezonie.

Dawid Kubacki: stan zdrowia Marty poprawia się

Pięć dni później napłynęły lepsze wiadomości. "Marta jest stabilna i każdy dzień przynosi jakiś postęp. Dziękuję za wszystkie wyrazy wsparcia" – napisał Dawid w mediach społecznościowych. Choć obecnie wydaje się, że najtrudniejszy czas Kubaccy mają już za sobą, walka Marty o powrót do zdrowia niezmiennie trwa.

Nowe informacje o zdrowiu żony Kubackiego Rafał Kot, były... czytaj dalej » - Sport zszedł na drugi albo nawet trzeci plan. Na szczęście stan zdrowia Marty poprawia się. Z dnia na dzień jest lepiej, robimy postępy. Po takich przejściach, jakich doświadczyliśmy przez ostatnie dwa tygodnie, robimy duże postępy, by wrócić do domu i dzieciaków. Dla Marty ten czas jest na pewno najcięższy, bo to ona cierpi i musi się z tym wszystkim mierzyć. Mam nadzieję, że czuje moje wsparcie i to, że nie jest z tym wszystkim sama, ale mimo wszystko to jest rozłąka z dziećmi i tak naprawdę przechodzenie przez tę bardzo trudną sytuację. Ja też dopiero po półtora tygodnia dotarłem do domu, by zobaczyć się z dziećmi. Po dwóch kolejnych dniach wróciłem do szpitala. Będziemy działać dalej, bo nie mamy innego wyjścia – przyznał Kubacki w rozmowie z Kacprem Merkiem z Eurosportu.

Ewakuacja z Vikersund

Stan Marty był bardzo poważny. Informowanie o tym opinii publicznej nie było dla Kubackiego łatwe. Chciał jednak, by koledzy, dziennikarze i kibice dowiedzieli się o powodach rezygnacji ze startów w Pucharze Świata właśnie od niego.

- Nawet pisząc o wszystkim w poniedziałek (20 marca – red.), nie miałem do tego głowy. Wydawało mi się jednak, że sprawę trzeba wyjaśnić, chociaż tak wstępnie, dlaczego zniknąłem, dlaczego mnie nie ma. Jakby to później zaczęło wychodzić z nie do końca pewnych źródeł, domysłów, na zasadzie, że ktoś coś usłyszał, ktoś coś widział, to by niczego dobrego nie przyniosło. Mi zależało, by podzielić się suchą informacją, bez szczegółów. Chciałem wytłumaczyć, dlaczego znikam – zaznaczył.

A zaskoczenie mogło być dla wszystkich wielkie. Kubacki opuścił bowiem norweskie Vikersund w trybie pilnym.

- To była ewakuacja. Jak dostałem telefon i usłyszałem, co się dzieje, to od razu wysondowałem, jaka jest możliwość najszybszego powrotu do domu. I tak to wyglądało. Szybkie pakowanie, zostawienie toreb trenerom, plecak na plecy, na lotnisko i powrót do Krakowa, do szpitala – opisał.

"Serducho bije samodzielnie". Lekarz wspomniał o cudzie

Na szczęście stan Marty Kubackiej szybko zaczął się poprawiać. W niepamięć mogły pójść pierwsze, dość pesymistyczne rokowania. Zaskakujące było tempo, w jakim nastąpiła poprawa.

- Najważniejsze jest to, że serducho wróciło do swojej pracy. Bije samodzielnie. Parametry medyczne, które na początku bardzo kiepsko rokowały, dość szybko zaczęły się poprawiać. Lekarz stwierdził, że tak szybki powrót do wartości zbliżonych do normy ze stanu, w jakim ona była, skategoryzowałby jako cud. Tak szybko się to stało. Zazwyczaj potrzeba na to dużo więcej czasu. Myślę, że te wszystkie modlitwy i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia też się do tego przyczyniły, mam taką nadzieję. Kolejnym ważnym etapem będzie zbadanie, skąd się to wzięło i jak można zapobiec temu, by to się nie powtórzyło, byśmy mogli wrócić razem do domu, do dzieci, ze świadomością, że będzie to bezpieczne – podkreślił Kubacki.

Problemy kardiologiczne Marty były dla niego kompletnym zaskoczeniem. Tym bardziej że przez wiele lat uprawiała ona sport.

- Marta przez sporą część swojego życia trenowała. Wydawało się, że jej serce jest w dobrej kondycji. Nigdy nie miała żadnych problemów. A tu taki szok. Jej sportowa przeszłość zapewne pozwala jej szybciej wracać do zdrowia i to bardzo duży pozytyw. To, co się stało, do dzisiaj jest dla mnie szokiem, nie potrafię sobie tego w głowie poukładać. O tym, co przeżyliśmy przez pierwszy tydzień, nie potrafię nawet opowiadać – wyjaśnił.

Środowisko skoków narciarskich trzyma kciuki za Martę

Słowa wsparcia płynęły ze wszystkich stron. Sytuacją Marty i Dawida interesowali się zawodnicy i członkowie sztabu reprezentacji Polski.

Wsparcie dla Marty Kubackiej. Wzruszająca inicjatywa Wielka rodzina... czytaj dalej » - Wiem, że mam w chłopakach wsparcie. Prywatnie też się kontaktujemy. Chcą wiedzieć, co się dzieje, jaka jest sytuacja. Każdy z nich modlił się, wysyłał słowa wsparcia i dodawał otuchy. Oglądaliśmy z Martą ich świetny występ w konkursie drużynowym w Lahti. Ale ja byłem na takim deficycie wszystkiego, po tygodniu, który mnie "zaorał" jak żaden inny, że mało co do mnie docierało. Dziś i jutro razem z Martą będziemy mogli już w spokoju oglądać konkursy i chłopakom kibicować – zapewnił.

Kubaccy widzieli tablicę, która powstała w Planicy. Na niej skoczkowie i sztab szkoleniowy polskiej reprezentacji oraz kibice wpisywali się ze słowami wsparcia.

- Widziałem tablicę na pikniku i życzenia dla Marty. Wiem, że Sandro Pertile (dyrektor Pucharu Świata - przyp. red.) zastanawiał się, czy ze względu na całą sytuację w ogóle tego pikniku nie odwoływać. Chciałem jednak, by wszystko się odbyło, ale by pito za zdrowie Marty – stwierdził.

Najlepszy sezon w karierze

Choć zapewne Dawid nie mógł wyobrazić sobie bardziej dramatycznej końcówki sezonu, i tak docenia to, co udało mu się osiągnąć. Nie ma wątpliwości. Ta zima była najlepszą w jego dotychczasowej karierze.

- To był mój najlepszy dotąd sezon w życiu. Bardzo się z niego cieszę. Fajnych momentów było wiele. Sporo też było nauki. Dałem z siebie bardzo dużo. Włożona praca opłaciła się. Patrząc na moje skoki, było fajnie. Finalnie nie zakończę sezonu na miejscu, na którym bym chciał, ale to sprawa pozasportowa. Wrócę do treningów, skakania i wierzę, że jeszcze nie raz udowodnię, że będę mógł wywalczyć o tę Kulę na koniec. Tej zimy natłukłem tyle punktów, ile natłukłem. Od Anże (Laniska – red.) dostałem prywatną wiadomość, że dla niego nasza walka się skończyła, no bo mnie przecież nie ma. Cieszę się jednak, że dokończył sezon jak trzeba i finalnie uzbierał tych punktów więcej – podsumował swoje dokonania Kubacki.

- Mam chęci i zapał, by dalej pracować. Wierzę, że będę też miał takie możliwości. Mam nadzieję, że tego lata spotkamy się na skoczni. Na pewno nie będzie łatwo, będzie dużo logistyki. Żona będzie teraz potrzebowała mojego wsparcia. Wierze jednak, że wyjdziemy na prostą – dodał.

Na koniec rozmowy podziękował wszystkim, którzy trzymali kciuki za zdrowie Marty.

- Chciałbym wszystkim bardzo serdecznie podziękować za słowa wsparcia, dodawanie otuchy i za modlitwę. Lekarzom i pielęgniarkom, którzy nam cały czas pomagają i walczą, by Marta wróciła do zdrowia i mogła się cieszyć kolejnymi konkursami – podkreślił.

