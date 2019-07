Liga Narodów należy do nich. Rosjanie obronili tytuł

Obie ekipy zmierzyły się ledwie dwa dni wcześniej, a stawką było pierwsze miejsce w grupie A Final Six. Wtedy Amerykanie nie mieli najmniejszych problemów i rywali niemal zmietli z parkietu. Wygrali 3:0.

Teraz stawka była zdecydowanie wyższa, a i nastawienie Rosjan diametralnie się zmieniło. Sborna miała wielki apetyt na obronę tytułu. Można było mieć zatem pewność, że i jedni, i drudzy zaprezentują wszystko, co mają najlepsze. I tak też było.

Rosjanie ratowali się zmianami

Lepiej zagrać się nie dało. Amerykanie zaczęli nakręceni. Wychodziło im naprawdę wiele, czego odzwierciedleniem był wynik. Przez niemal całą pierwszą partię byli z przodu, ale w najważniejszym momencie jakby stracili koncentrację. Dali się Rosjanom dogonić, a później wyprzedzić i zapłacili za to wysoką cenę - przegrali seta do 23.

Sborna złapała wiatr w żagle i w początkowej fazie drugiej partii prowadziła. Wszystko, co dobre po amerykańskiej stronie siatki, zaczęło się od dwóch efektownych bloków Maxwella Holta. Wróciło prowadzenie, więc wielkiej ochoty do gry na lewym skrzydle nabrał Matt Anderson, a fantastycznie zaczął funkcjonować też atak ze środka drugiej linii, czyli to, co Amerykanie robią najlepiej na świecie.

Trener obrońców tytułu próbował ratować się zmianami, rotował i na rozegraniu, i na ataku, ale amerykańskiej maszyny nie dało się już zatrzymać. Po dwóch setach był remis.

Miłe złego początki

Tym razem to Amerykanie byli na fali i szybko wyszli na prowadzenie 8:4. Wydawało się, że gospodarze opanowali sytuację, ale w grze Rosjan coś zaskoczyło. Świetnie serwował Dimitrij Wołkow, skuteczność odnalazł Jegor Kliuka i szala przechyliła się na stronę Sbornej. Do rozstrzygnięcia Rosjanom brakowało tylko seta.

Amerykanie byli pod ścianą i swojego położenia nie potrafili poprawić także w secie numer cztery. Przegrali go do 20 i Rosjanie mogli triumfować w Chicago.

Wcześniej brązowe medale po świetnym meczu z Brazylią zapewnili sobie Polacy.

WYNIK FINAŁU LIGI NARODÓW:

USA - Rosja 1:3 (23:25, 25:20, 21:25, 20:25)