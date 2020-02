Liga Mistrzów siatkarzy. Polskie drużyny poznały rywali w ćwierćfinałach

Losowanie odbyło się w czwartek w Luksemburgu. Polskie zespoły, jako zwycięzcy grup, były rozstawione. Ćwierćfinały odbywają się w systemie mecz i rewanż.

18:0. Idealny bilans polskiego klubu w Lidze Mistrzów Siatkarze Grupy... czytaj dalej » Siatkarze ZAKS-y muszą przygotować się na długą podróż. Znajdujące się na dalekim wschodzie Rosji miasto Kemerowo oddalone jest od Kędzierzyna o około pięć tysięcy kilometrów. Kuzbass zakończył rywalizację w grupie na drugim miejscu.

Potencjalni rywale w półfinale

Obie nasze drużyny mogą na siebie trafić dopiero w finale. ZAKSA w przypadku awansu do półfinału zagra z lepszym z pary Fakieł Nowy Urengoj - Sir Sicoma Monini Perugia. Trenerem drugiego z tych zespołów jest szkoleniowiec Biało-Czerwonych Vital Heynen, a liderem reprezentant Polski kubańskiego pochodzenia Wilfredo Leon.

Jeśli zaś jastrzębianie wyeliminują Trentino, to czeka ich dwumecz z belgijskim Knack Roeselare lub broniącym tytułu włoskim Cucine Lube Civitanova, w którym występuje Mateusz Bieniek.



Finał odbędzie się 16 maja w Berlinie.