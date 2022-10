Porażka z Polkami drogo je kosztowała. Amerykanki nie prowadzą już w światowym rankingu

Początek środowego spotkania w łódzkiej Atlas Arenie nie zwiastował, by miało dojść do niespodzianki. Siatkarki z USA w secie otwierającym mecz prowadziły już 5:0, a Polki zapisały na swoim koncie pierwszy punkt dopiero po nieudanym serwisie rywalek. Potem sytuacja jednak się odwróciła. Biało-Czerwone wygrały tę partię 25:23, a w dwóch kolejnych kontrolowały już wydarzenia na boisku, zwyciężając do 20 i 18.

Spadek USA o trzy pozycje

W najnowszym zestawieniu Międzynarodowej Federacji Siatkarskiej mistrzynie olimpijskie z Tokio zostały zepchnięte z pozycji liderek przez Brazylijki (376 punktów). Na drugie miejsce awansowały Włoszki (373), a na trzecie Serbki (361). Stany Zjednoczone po meczu z Polską straciły dokładnie 19,39 pkt, spadając na czwartą lokatę. Obecnie mają na swoim koncie 359 oczek. W trwających mistrzostwach świata Amerykanki zaznały dwóch porażek w siedmiu spotkaniach (z Polską i Serbią).

Polki (245 pkt) pozostały na 12. pozycji w rankingu FIVB, ale do znajdujących się tuż przed nimi Belgijek tracą tylko sześć punktów. Z kolei 10. Holenderki wyprzedzają naszą reprezentację o dziewięć oczek.

Reprezentant USA krytykuje zasady

Po ukazaniu się najnowszego zestawienia niezadowolenia z aktualnie obowiązującego systemu punktacji nie krył reprezentant Stanów Zjednoczonych Erik Shoji.

"Nowy system rankingu FIVB jest szalony. Liczy się każdy mecz, a algorytm karze wyżej notowane drużyny za porażki z niżej klasyfikowanymi zespołami. Zeszłej nocy Polska pokonała Amerykanki 3:0, przez co USA straciło 19,39 punktu! To dużo jak na jeden mecz!" - skomentował amerykański siatkarz w mediach społecznościowych.



The new FIVB Ranking System is WILD! Every match counts and the algorithm punished higher ranked teams for losing to lower ranked teams. Last night Poland swept the USA women 3-0 which resulted in USA losing 19.39 points! That’s a lot for one match! — Erik Shoji (@shojinator) October 6, 2022





"Chociaż system rankingowy nie ma żadnego znaczenia dla trwających obecnie mistrzostw świata, to liczy się w kwalifikacjach olimpijskich" - zwrócił uwagę Shoji.

W tabeli grupy F siatkarskich MŚ prowadzi Serbia, która wygrała wszystkie swoje mecze. Druga jest Turcja, trzecie Stany Zjednoczone, a Polska zamyka najlepszą czwórkę. Awans do ćwierćfinału wywalczą cztery pierwsze drużyny.