Trener rywalek Polek krytykuje turniej. "Zły system"

7 września 2019 roku w Ankarze polskie siatkarki nie mogły wiele zrobić w starciu z gospodyniami w spotkaniu o finał mistrzostw Europy. Przegrały 1:3. Do dzisiaj, a w sobotę 11 stycznia mija dokładnie 126 dni od tamtego widowiska, Biało-Czerwone z trenerem Jackiem Nawrockim na czele wspominają niesamowity tumult i atmosferę w hali. Przy niezwykle żywiołowym dopingu miejscowych nasze młode zawodniczki nie były w stanie zaprezentować najlepszej siatkówki.

Walka nie tylko na parkiecie

Pierwsze miejsce w grupie. W półfinale czeka Turcja Polskie siatkarki... czytaj dalej » W Apeldoornie i okolicach jest spora kolonia turecka. Podczas piątkowego meczu Turczynek z Belgijkami na arenie zmagań było około tysiąca fanów, wspierających swoje ulubienice. Po zaciętym starciu drużyna znad Bosforu wygrała 3:2 i dzięki temu awansowała do najlepszej czwórki walki o Tokio. W sobotę można spodziewać się jeszcze większej liczby tureckich kibiców.

Zapewne będą oni przeważali liczebnością nad polskimi, którzy dobrze bawili się w piątek, gdy Biało-Czerwone na zakończenie fazy grupowej wygrały 3:0 z Azerkami. Podopieczne Nawrockiego bez porażki zakończyły pierwszą część rywalizacji.

- Na tym etapie nie ma znaczenia, z kim się gra, ale też nie jestem do końca szczęśliwy, że trafiliśmy na Polki. Skoro były bliskie pokonania Holenderek 3:0, to znaczy, że są w dobrej formie. Zresztą widziałem ten zespół - Smarzek-Godek, Stysiak czy Wołosz są w świetnej dyspozycji. Niestety, ten system kwalifikacji jest zły, skoro do najważniejszego turnieju mamy tak mało czasu na przygotowania. Ale to akurat dotyczy wszystkich zespołów – powiedział trener Turcji Giovanni Guidetti.

Będą nabuzowane

Zdaniem bukmacherów, to właśnie drużyna kierowana przez niego jest lekkim faworytem spotkania w hali Omnisport, która na co dzień pełni rolę toru kolarskiego.

- Niezwykle mocno chcemy zdobyć bilet do Tokio. Będziemy gotowe na Polki. Wyjdziemy na parkiet nabuzowane – zapewniła przyjmująca reprezentacji Turcji, Meliha Ismailoglu.

To będzie drugi tak ważny mecz w historii obu reprezentacji w walce o wyjazd na igrzyska olimpijskie. W 2012 roku Polki zmierzyły się z Turczynkami w finale turnieju w Ankarze. Wtedy to miejscowe siatkarki zwyciężyły 3:0 i pojechał na zmagania do Londynu.

Początek mecz Polska – Turcja o godzinie 20.45. Wcześniej Holenderki spotkają się z Niemkami (g. 17.15). Na igrzyska pojedzie tylko zwycięzca całego turnieju.

Z Apeldoornu – Krzysztof Srogosz, Eurosport.pl.