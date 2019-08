Sześć meczboli i zwycięstwo Polek. Udany początek mistrzostw Europy

22.05.2018 | Kapitalny wyczyn polskich siatkarek! W Makau reprezentacja Biało-Czerwonych pokonała mistrzynie olimpijskiej Chinki 3:2, a genialne zawody zanotowała zdobywczyni 35 punktów Malwina Smarzek. To drugie zwycięstwo zawodniczek Jacka Nawrockiego w Lidze Narodów.

Polska - Słowenia 3:0 w ME siatkarek

Polska - Słowenia (RELACJA) Polskie siatkarki... czytaj dalej » Tak relacjonowaliśmy na żywo mecz Polska - Słowenia.

- To będzie dla nas bardzo trudne spotkanie, bo mecze otwarcia rządzą się swoimi prawami, a do tego przeciwnik jest bardzo wymagający. Widzę jednak, że dziewczyny coraz lepiej radzą sobie z presją i z tygodnia na tydzień dostrzegam u nich coraz większą pewność siebie. A w siatkówce wiele zależy od strony mentalnej – mówił przed meczem trener reprezentacji Jacek Nawrocki.

Kapitalne otwarcie

Słowa szkoleniowca bardzo szybko znalazły potwierdzenie w wydarzeniach na boisku, bo Biało-Czerwone w pierwszym secie zaprezentowały się doskonale. Zagrały bardzo skutecznie w ataku, a przede wszystkim w bloku. Po ledwie kilku chwilach prowadziły już 8:3, by następnie sukcesywnie powiększać swoją przewagę. Po siedem punktów w tej partii zdobyły Kąkolewska i Smarzek-Godek.

Drugi set nie był już taki łatwy. Dobra seria podopiecznych trenera Nawrockiego zaczęła się dopiero przy stanie 12:12. Dwa punkty Smarzek-Godek dały im prowadzenie, którego nie oddały do samego końca. Słowenki mocno naciskały w końcówce, ale w kluczowych wymianach Biało-Czerwone były w stanie zachować zimną krew. Po tym jak rywalki dwukrotnie zatrzymały blokiem Smarzek-Godek, sprawy w swoje ręce wzięła zaledwie 18-letnia Stysiak, zdobywając dwa ostatnie punkty.

Trzecia partia miała być formalnością, ale Polki same zafundowały sobie emocje. Początek był dobry, a w rolach głównych ponownie wystąpiły Smarzek-Godek i Kąkolewska. Ich skuteczna gra zaowocowała prowadzeniem 10:3, co pozwoliło gospodyniom na spokojną grę. Przy prowadzeniu 18:9 w poczynania Polek wdarło się jednak rozprężenie. Rywalki rozpoczęły pogoń, a Biało-Czerwone miały problem z zamknięciem spotkania, mimo prowadzenia 24:18. Ostatecznie dokonały tego przy szóstym meczbolu, wygrywając do 23.

Dla polskich siatkarek Łódź jest miastem wyjątkowym. To właśnie tu w 2009 roku Biało-Czerwone sięgnęły po brązowy medal mistrzostw Europy i był to ostatni sukces żeńskiej kadry w imprezach rangi międzynarodowej.

Wygrane Belgijek i Włoszek

W innych meczach grupy B Belgia pokonała Ukrainę 3:0 (25:10, 25:19, 25:22), a Włochy rozbiły Portugalię 3:0 (25:15, 25:14, 25:13). Do 1/8 finału awansują cztery najlepsze zespoły z każdej grupy.

Po raz pierwszy do walki o medale Starego Kontynentu stanęły aż 24 reprezentacje. Oprócz Polski, gospodarzami imprezy są Węgry (Budapeszt), Słowacja (Bratysława) oraz Turcja (Ankara), która gościć będzie fazę finałową.

Polska - Słowenia 3:0 (25:12, 25:22, 25:23).



Polska: Joanna Wołosz, Zuzanna Efimienko-Młotkowska, Agnieszka Kąkolewska, Martyna Grajber, Natala Mędrzyk, Malwina Smarzek-Godek – Maria Stenzel (libero) – Marlena Kowalewska, Klaudia Alagierska, Magdalena Stysiak, Aleksandra Wójcik, Paulina Maj-Erwardt (libero).



Słowenia: Eva Mori, Sasa Planinsec, Ana Marija Vovk, Iza Mlakar, Tina Grudina, Lana Scuka – Veronika Mikl (libero) – Sara Najdic, Monika Potokar, Daria Erzen, Zana Sporer Zdovic, Leja Lezenic (libero).