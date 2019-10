As za asem Leona, Rosjanie bezradni. "Czy to nauka o rakietach?"

Coś takiego zdarza się bardzo rzadko, a jeśli już, to tylko najlepszym. Leon był bezsprzecznie głównym aktorem widowiska z Rosją. Zdobył 19 punktów, najwięcej w polskim zespole (w rosyjskim tyle samo zdobył Fedor Woronkow). Cztery z nich zagrywką. Polacy pewnie ograli Rosjan. Liczymy się w walce o medale Polscy siatkarze... czytaj dalej »

"King Leon"

Najbardziej zaimponował w trzecim secie. Polacy prowadzili wysoko 16:10, a za serwowanie wziął się Leon. 26-latek już we wcześniejszych meczach udowodnił, że w tym elemencie czuje się znakomicie (przed środowym starciem posłał sześć asów w pięciu meczach - średnia 0,33 na seta).

Przeciwko Rosjanom podreperował swoje statystyki. Posłał trzy asy z rzędu! Wszystkie po potężnych uderzeniach. W dwóch przypadkach Wilfredo nabił Rosjan, a raz piłka idealnie wylądowała w narożniku.

Ten rzadki wyczyn nie uszedł uwadze siatkarskiej federacji, która opublikowała niesamowitą serię Leona na Twitterze. "King Leon", "Za piłką jest ogień", "Czy to nauka o rakietach? - komentowali użytkownicy w różnych językach. Polacy wygrali seta 25:18, a całe spotkanie 3:1, odnosząc piąte zwycięstwo w Pucharze Świata.

Poland’s Wilfredo Leon knocks down a hat trick of aces!

His team controlled Russia to take the lead 2-1, grabbing 3rd set 25-18.#FIVBWorldCup LIVE https://t.co/RQp8h4Ny7A

Info https://t.co/qYqciGmZ1t#Volleyball@PolskaSiatkowka@RusVolleyTeampic.twitter.com/6RSYGbVTZD — Volleyball World (@FIVBVolleyball) 9 października 2019

Z 15 punktami Biało-Czerwoni zajmują trzecie miejsce w tabeli, są trzy punkty za Brazylią i jeden za Amerykanami. W czwartek zespół Vitala Heynena zmierzy się z Egiptem.

Polska - Rosja 3:1 (25:27, 25:21, 25:18, 25:22)



Polska: Leon (19), Kurek (12), Bieniek (11), Drzyzga (4), Kochanowski (4), Kwolek (2), Zatorski (libero) oraz Śliwka (11), Kłos (4), Muzaj (2), Komenda, Szalpuk, Kubiak i Wojtaszek (libero)