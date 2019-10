Rosjanie szukają zmian przed meczem z Polakami. "Problemem jest duch drużyny"

TERMINARZ PUCHARU ŚWIATA 2019

Rosjanie do tej pory wygrali z Iranem i Egiptem po 3:1, a także nie bez kłopotów pokonali po tie-breaku Kanadę. Nieprzyjemne były dwie dotychczasowe porażki. Przegrana z Brazylią 0:3 nie była wielkim zaskoczeniem, ale wcześniejsza z Australią (2:3) znacznie bardziej niepokoi rosyjskich kibiców.

"Straciliśmy zagrywkę i rozegranie"

Kurek lepszy w bloku niż ataku. Polscy siatkarze daleko w statystykach Dwudniowa przerwa... czytaj dalej » W pierwszym secie Rosjanie ugrali z Kangurami zaledwie 16 punktów. Mistrzom olimpijskim z Londynu taka gra nie przystoi.

- Moim zdaniem źle zagrywaliśmy i następnie mieliśmy problemy w bloku - analizował przyczyny sensacyjnej porażki Grankin.

- To jest wielki kłopot. Nie mogliśmy narzucić rywalowi swojego stylu, gdyż Australijczycy znakomicie przyjmowali. Oni byli doskonale ustawieni, w ataku zawsze doprowadzali do sytuacji jeden na jednego na skrzydłach. Uważam, że naszym problemem duch drużyny. Musimy wychodzić na boisko i walczyć, a nie czekać aż zaczniemy prezentować swoją grę - grzmiał zawodnik złotej ekipy z igrzysk w 2012 roku.

Po tamtej porażce załamany był także fiński trener Rosjan Tuomas Sammelvuo.



- Mieliśmy poważne problemy. Straciliśmy bardzo istotne elementy, czyli zagrywkę i rozegranie. W kolejnym meczu wychodzimy na parkiet i nie prezentujemy tego, co potrafimy. Pojawiają się nerwy i proste błędy. To jest niemożliwe. To dla nas ważna lekcja - twierdził Sammelvuo.

Źródło: Getty Images Rosja nie gra najlepiej

Niewiele się zmieniło

Popis siatkarzy. Nie dali Włochom żadnych szans Piąty mecz,... czytaj dalej » W kolejnym meczu z Brazylią niewiele się jednak poprawiło. Ponownie Rosjanie Rosjanie fatalnie zaczęli i ponownie zdobyli w pierwszym secie 16 "oczek". Kolejne partie Sborna przegrała już po walce do 22.

Po tym spotkaniu Sammelvuo mówił, że były szanse na wygranie drugiego i trzeciego seta, ale jego podopieczni ich nie wykorzystali.

- Nie możemy sobie pozwolić na porażki. Trzeba dokładnie przeanalizować nasz występ i przystąpić do kolejnej gry, którą chcemy wygrać - mówił Grankin.

Ostatnie zwycięstwo z Egiptem na pewno poprawiło nastroje w rosyjskiej ekipie. To jednak spotkanie z Polską może być dla niej kluczowe. Biało-Czerwoni plasują się obecnie na trzeciej pozycji z bilansem 4-1. Rosja jest piąta w stawce. Prowadzi Brazylia, która nie doznała jeszcze porażki. Drugie są Stany Zjednoczone, z czterema wygranymi na koncie.

Mecz Polska - Rosja zostanie rozegrany w Hiroszimie (początek godz. 8 polskiego czasu).