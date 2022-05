Tie-break jak z koszmaru. Polskie siatkarki przegrały z Niemkami

Polki starają się wejść do światowej czołówki

Asystent trenera siatkarskiej kadry Vitala Heynena o przygotowaniach do meczów towarzyskich polskich siatkarzy.

Reprezentacja Polski w siatkówce rozpoczęła drugi etap przygotowań do spotkań towarzyskich. Kilka zdań opowiedział o tym Grzegorz Łomacz.

Oto co miał do powiedzenia Paweł Zatorski po wygranym spotkaniu z Wenezuelą.

Para Fijałek/Bryl przegrała z Brazylijczykami 2:1 w ostatnim meczu fazy grupowej rozgrywek. Pomimo porażki Polacy zakwalifikowali się do 1/8 rywalizacji.

Tokio. Siatkówka. Polska-Kanada. As serwisowy Kurka (10:6)

Siatkówka Polska-Kanada. As serwisowy Leona (3:1).

Tokio. Siatkówka. Polska-Kanada. As serwisowy Leona (3:1)

Tokio. Siatkówka. Polacy pewnie wygrali z kanadyjczykami i awansowali do ćwierćfinału rywalizaji.

Oto co miał do powiedzenia nasz siatkarz plażowy po porażce w meczu 1/8 finału igrzysk.

Rosjanie w trzech setach uporali się z Kanadą i uzyskali awans do półfinału.

Argentyna wygrała z włochami w tie-breaku (15:12). Dzięki tem Argentyna zakwalifikowała się do półfinału rywalizacji.

Zobacz, co powiedział Vital Heynen po meczu Polska – Francja w ćwierćfinale turnieju siatkarzy. Biało-Czerwoni przegrali 2:3 (25:21, 22:25, 25:21, 21:25, 9:15).

Zobacz, co powiedział Aleksander Śliwka po meczu Polska – Francja w ćwierćfinale turnieju siatkarzy. Biało-Czerwoni przegrali 2:3 (25:21, 22:25, 25:21, 21:25, 9:15).

Zobacz, co powiedział Fabian Drzyzga po meczu Polska – Francja w ćwierćfinale turnieju siatkarzy. Biało-Czerwoni przegrali 2:3 (25:21, 22:25, 25:21, 21:25, 9:15).

Zobacz, co powiedział Kamil Semeniuk po meczu Polska – Francja w ćwierćfinale turnieju siatkarzy. Biało-Czerwoni przegrali 2:3 (25:21, 22:25, 25:21, 21:25, 9:15).

Przez niemal cały trzeci set Rosyjski Komitet Olimpijski przegrywał. W końcówce zawodnicy z Rosji przebudzili się, doprowadzili do remisu 23:23, a następnie pokonali Brazylijczyków 26:24. Zobacz końcówkę tego seta.

Tokio. Rosyjski Komitet Olimpijski awansował do finału...

Po trzecim secie Brazylijczycy przybliżyli się do wywalczenia brązowego medalu.

12 stycznia - także w Gliwicach - ogłoszono, że Lavarini zostanie następcą trenera Jacka Nawrockiego (który wcześniej złożył rezygnację).

W inauguracyjnym secie początkowo inicjatywę miały Niemki. Kilka razy prowadziły, ale nie zdołały wypracować sobie przewagi nawet kilku punktów. Zacięta walka trwała tylko do połowy seta, który Biało-Czerwone bez problemy wygrały.

Emocje w tie-breaku

Symboliczny początek pracy trenera siatkarzy. "Potrzebuję czasu, na owoce trzeba poczekać" Nikola Grbić,... czytaj dalej » W drugiej odsłonie od początku prowadziły Polki. Rywalki obroniły pierwszą piłkę setową (przy wyniku 24:19), ale w kolejnej akcji dobrym atakiem ze środka popisała się Kamila Witkowska.



Od udanego ataku ze środka Agnieszki Kąkolewskiej rozpoczęła się kolejna partia. Jednak później to rywalki prowadziły 16:12. Gospodynie zdołały odrobić straty, zaś po asie serwisowych Zuzanny Góreckiej wyszły ponownie na prowadzenie (19:18). Set skończył się jednak dopiero po grze na przewagi. Niemki wykorzystały trzecią piłkę setową. Biało-Czerwone nie miały ani jednaj okazji do piłki meczowej.



Po czwartym jednostronnym secie Niemki zdołały doprowadzić do tie-breaka. W nim było 5:5, ale potem Polki odskoczyły na cztery punkty (10:6). Było 14:9, ale nieoczekiwanie rywalki najpierw odrobiły straty (14:14), a potem zdobyły dwa najważniejsze "oczka". Duża była w tym zasługa zagrywającej Leny Stigrot.



W sztabie szkoleniowym środowych rywalek Biało-Czerwonych są osoby dobrze znane polskim kibicom. Trenerem drużyny jest były selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy Vital Heynen, jego asystentem Paweł Woicki, a statystykiem Robert Kaźmierczak.



W środę, w Nysie po raz kolejny Polki zagrają towarzysko z Niemkami.

Źródło: PAP/EPA Joanna Górecka atakuje w meczu z Niemcami

Polska - Niemcy 2:3 (25:19, 25:20, 25:27, 19:25, 14:16)



Polska: Katarzyna Wenerska, Aleksandra Gryka, Agnieszka Kąkolewska, Olivia Różański, Zuzanna Górecka, Kamila Witkowska - Maria Stenzel (libero) – Martyna Czyrniańska, Klaudia Alagierska, Alicja Grabka, Anna Stencel, Justyna Łukasik (libero), Monika Fedusio, Weronika Sobiczewska.



Niemcy: Pia Kastner, Hanna Orthmann, Anastasia Cekulaev, Lena Stigrot, Jennifer Janiska, Marie Scholzel - Anna Pogady (libero) - Camila Weitzel, Corina Glaab, Lina Alsmeier.