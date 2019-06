Sytuacja Polaków w Lidze Narodów. Muszą gonić czołówkę

2.10 | Wasze zwycięstwo w finale nie pozostawiało złudzeń, kto jest najlepszy" - zwrócił się prezydent Andrzej Duda do polskich mistrzów świata w siatkówce podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim.

1.10 | Polscy siatkarze obronili tytuł mistrzów świata. W niedzielnym finale pokonali Brazylijczyków 3:0 (28:26, 25:20, 25:23). Tegoroczny turniej odbywał się w Bułgarii i we Włoszech. W drugim z tych krajów (w Turynie) rozegrano fazę finałową. Trzecie miejsce zajęli Amerykanie.

Polscy siatkarze wrócili do kraju

Polscy siatkarze wrócili do kraju

Mistrzowie świata sezon reprezentacyjny rozpoczęli dwa tygodnie temu. W Katowickim Spodku uporali się z Australią (3:1) i Stanami Zjednoczonymi (3:2), a zbyt silni okazali się Brazylijczycy (1:3).

Cztery zwycięstwa

Koncert Polaków w Lidze Narodów. Chińczycy zdemolowani Bardzo dobry... czytaj dalej » W imprezie organizowanej w naszym kraju Heynen postawił na relatywnie najmocniejszy skład. Ale Liga Narodów jest w polskich szeregach traktowana jako poligon doświadczalny. Dlatego w chińskim Ningbo, gdzie rywalizowano w miniony weekend, szanse otrzymali głównie zmiennicy. W stosunku do pierwszego turnieju selekcjoner dokonał siedmiu zmian w składzie, a do kadry załapali się m.in. młodzi środkowi Norbert Hubert i Michał Szalacha czy Bartosz Bednorz, który zaliczył świetny sezon we Włoskiej Serie A.

Efekt? Niezły, bo Polacy sięgnęli po komplet punktów w meczach z Bułgarią (3:1) oraz Chinami (3:0). Lepsza (i to zdecydowanie) okazała się tylko Francja (0:3), która na tym etapie sezonu jest obok Brazylii w najlepszej formie.

Bilans czterech zwycięstw i dwóch porażek daje obecnie Polakom siódme miejsce w tabeli LN. Na razie to za mało, by myśleć o awansie do turnieju finałowego, który zostanie rozegrany w dniach 10-14 lipca w Chicago. W Stanach Zjednoczonych zagra pięć najlepszych ekip fazy interkontynentalnej i drużyna gospodarzy.

Od piątku w Iranie

Szans na poprawienie pozycji wciąż jest sporo, dokładnie dziewięć. Najbliższe już od piątku w Iranie. Na Bliskim Wschodzie Polacy zmierzą się z Rosją, gospodarzami oraz Kanadą. Wiadomo już, że w składzie pojawią się kolejne zmiany. Do kadry ma wrócić m.in. mistrz świata z 2014 roku Karol Kłos, a wolne otrzyma Mateusz Bieniek.

Z Bułgarami polscy mistrzowie świata wzięli sprawy w swoje ręce Polscy siatkarze... czytaj dalej » W Urmii i później w Mediolanie oraz Lipsku Polacy walczyć będą o komplet zwycięstw i awans do Final Six. Trzeba jednak pamiętać, że Liga Narodów nie jest priorytetem na trwający sezon. Tym będzie turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich w Tokio, który odbędzie się w Gdańsku w dniach 9-11 sierpnia. Tam drużyna Vitala Heynena, już z Wilfredo Leonem w składzie, podejmie Tunezję, Francję i Słowenię.

Aż do tego momentu Heynen będzie rotował składem i szukał optymalnego zestawienia. Że wie co robi, udowodnił w zeszłym roku, kiedy letnią Ligę Narodów potraktował eksperymentalnie (ostatecznie piąte miejsce), a jesienią sięgnął z Polakami po mistrzostwo świata.

We wrześniu Biało-Czerwonych czekają jeszcze mistrzostwa Europy w Holandii, a sezon zakończą Pucharem Świata w Japonii. Do późnej jesieni jest o co grać.

Terminarz Polaków w Lidze Narodów 2019:

Urmia - Iran (14-16 czerwca):

14.06: Rosja - Polska (godzina 13.00)

15.06: Iran - Polska (godzina 16.00)

16.06: Polska - Kanada (godzina 13.00)



Mediolan - Włochy (21-23 czerwca):

21.06: Polska - Argentyna (godzina 17.00)

22.06: Polska - Serbia (godzina 17.00)

23.06: Włochy - Polska (godzina 20.00)



Lipsk - Niemcy (28-30 czerwca):

28.06: Polska - Japonia (godzina 17.30)

29.06: Niemcy - Polska (godzina 17.30)

30.06: Polska - Portugalia (godzina 17.00)

Tabela Ligi Narodów 2019 Drużyna Mecze Zwycięstwa Porażki Sety Punkty 1. Brazylia 6 6 0 18-7 15 2. Iran 6 5 1 17-5 16 3. Francja 6 5 1 17-7 16 4. Rosja 6 5 1 16-6 14 5. Włochy 6 4 2 13-7 12 6. Kanada 6 4 2 13-6 11 7. Polska 6 4 2 14-10 11 8. Argentyna 6 2 4 10-12 7 9. USA 6 2 4 9-14 7 10. Serbia 6 2 4 12-16 6 11. Japonia 6 2 4 8-13 6 12. Bułgaria 6 2 4 8-15 5 13. Niemcy 6 2 4 8-16 5 14. Australia 6 1 5 9-15 5 15. Chiny 6 1 5 5-15 4 16. Portugalia 6 1 5 4-16 3



*o kolejności w tabeli jako pierwsza decyduje liczba zwycięstw.